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P.Seven用氣味訴說故事！結合環境與文化　打造台灣香水的精品地位

▲P.Seven 創辦人。（圖／女子學）

▲（圖／P.Seven-台灣茶香水提供）

「五感體驗」是人類與生俱來的天賦。能夠牽起我們思緒的，可能是抑揚頓挫的聲音、可能是耀眼繁華的景象，也可能是摸不著又看不見的味道；如同空氣般的存在，這些感受影響著人們的日常，以及內在的體會與深化。

「每個地方都有屬於自己的故事，而故事就從氣味開始。 」P.Seven-台灣茶香水品牌創辦人暨社長潘雨晴一語道破對氣味的想像和熱忱。創業 8 年來，身為「氣味調香師」的她沒有忘記自己的理念，從第一支「茗香水」，到頗富文化意味的閩南、客家香水，再到近期氣味設計案，將靈感發揮至品牌客戶和大眾運輸上，全都是潘雨晴以「氣味，創造靈魂」的途徑。

心與大自然緊緊連繫，茶道學習開啟創業大門

▲P.Seven 創辦人。（圖／女子學）

▲潘雨晴分享，每當壓力來襲或靈感匱乏的時候，依舊會習慣性地到大自然放鬆、沉澱。（圖／P.Seven-台灣茶香水提供）

「以前，從來沒有意識到大自然的味道對我有那麼深的影響力，因為它始終跟我在一起！」出生於山海相依的花蓮客家庄，潘雨晴自幼便習慣與自然相處，喜歡山林間的蟲鳴鳥叫，喜歡海岸邊的嫻靜氛圍、也喜歡兒時記憶裡的每種氣味。

如同一般北漂青年，為了尋求更多機會，大學時期潘雨晴離開故鄉，隻身至台北念書攻研商業英語，畢業後先後至翻譯社、旅行社和進出口貿易公司從事相關工作。然而，日復一日的忙碌疲憊，讓她萌生轉職的念頭， 27 歲那年因緣際會進入圓山大飯店千江月茶行學習茶道，期間不僅對「茶」有了更深層的認識，也接觸到不少政商名流和文人雅士，為她的創業起頭，點燃了一絲火花。

化在地文化為氣味，打造台灣香水的精品地位

茶道師的生涯，讓潘雨晴有了兩個體悟：其一是透過茶多層次的氣味，使她回想起那個熱愛大自然的自己，開始覺得是否能運用「嗅覺」優勢來做些什麼；其二是藉由在飯店和顯赫人物互動時，看見他們對社會的付出和影響力，便反思自己的理念可以如何發揮；再者，潘雨晴發現台灣行業百百種，但相較於歐美國家，卻鮮少有精品產業或伴手禮，幾經思考後，決定著手投入「MIT 香水」的創造，P.Seven 品牌便於 2012 年誕生。

▲P.Seven 創辦人。（圖／女子學）

▲茗香水是 P.Seven 的主要代表商品，也是銷售量冠軍。（圖／P.Seven-台灣茶香水提供）

而後，潘雨晴花了一年半的時間，研發創業後的第一支香水，也是品牌最經典以台灣金萱茶為主調的 「P.Seven 台灣茶香水 – 茗 香水」，不僅獲選為 2018 年「坎城影展台灣之夜」與2019 年「紐約官方時裝周」指定外賓禮，更連續四年指定為外交部貴賓接待禮；此外，品牌舉辦的三次氣味展覽，以台灣文化「原民」、「客家」、「閩南」為主題，藉由原料的認識和觸摸與參與者溝通，亦從中將「原民」、「客家」中的 6 種味道設為品牌新品，算是一份無心插柳的禮物。

▲P.Seven 創辦人。（圖／女子學）

▲6 支文化代表的香水，藉由氣味藏著許多豐富的故事，深受消費者的喜愛。（圖／P.Seven-台灣茶香水提供）

潘雨晴分享，比起氣味感厚實的歐美精品香水，P.Seven 的屬性顯得低調許多，品牌重視前中後味的味道變化，更不侷限於男女。這般理念，很快獲得同屬亞洲的日本與香港認同，由於文化保守、生性內斂，不習慣出風頭，因此淡雅、沉靜的 P.Seven 就成了就好的選擇，躍升成國際精品，是有目共睹的。

做品牌處處都是門檻，背後初衷支持不變意念

▲P.Seven 創辦人。（圖／女子學）

▲創業的路上雖然滿是艱辛，但潘雨晴仍然不忘初衷，一心想打造台灣的精品香水。（圖／日本《Taipei Navi》旅遊雜誌拍攝）

然而，成功的背後是數不盡的辛酸。潘雨晴感概，做香水是個非常高門檻的行業，除了原料昂貴、需學習認識的種類繁多外，在現金流的運轉、與工廠的斡旋上，更是時時考驗著經營者的手腕和策略。

「我是靠著自己的雙手，一步一腳印地走到今天。」潘雨晴認為，創業本來就是一件難事，路途勢必會遇到大大小小、突如其來的難題，大家都是在痛苦和掙扎中求生存的，但不管壓力多大、現階段有多灰心，都不能忘記自己的「初衷」──做出台灣專屬精品，讓台灣香水能進入國際，就是最有價值的意義！

用味道訴說故事，用氣味創造靈魂的價值意義

▲P.Seven 創辦人。（圖／女子學）

▲P.Seven 對氣味和層次的要求，讓日本人趨之若鶩。（圖／P.Seven-台灣茶香水提供）

2019 年末，P.Seven 受邀進軍日本橋誠品設櫃，由於早有一定的知名度，旋即引起當地消費者的共鳴，即便一支要價 14000 日圓的「茗香水」，日本人也願意先付款等待，甚至有人回饋：「P.Seven 的香水就像我的『初戀』，終於找到適合自己的香水了！」

▲P.Seven 創辦人。（圖／女子學）

▲將氣味設計帶入生活中，是 P.Seven 正在著手努力的一個方向。（圖／P.Seven-台灣茶香水提供）

除了香水的研發外，品牌也持續與一些品牌企業合作專屬的氣味設計，舉凡星宇航空、王品集團、老爺行旅等，這兩年也紛紛請潘雨晴協助設計品牌香味；值得一提的是，近期的淡水輕軌和機場國門所使用的香氛，都是由 P.Seven 所操刀，潘雨晴表示，前者強調淡海的陽光、濕氣、海風，用野百合襯托每個時段的海味；後者則將台灣森林和廟宇文化為基礎，營造木質調的溫暖氛圍，透過這些合作，儼然把「氣味創造靈魂」的概念，發揮得淋漓盡致。

問潘雨晴，氣味在她的內心是個什麼樣的存在呢？她眼神堅定地說：「當世界失去了氣味，就好像沒有生命一樣，氣味是人類記憶的角色。」或許是因為 P.Seven 的起頭，近幾年越來越多台灣香水品牌上市，潘雨晴相信這是一個良善的循環，未來也會繼續秉持品牌的初心，一步步朝目標邁進！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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