10歲兒瘋手遊「偷刷30萬」！媽收數十封電郵以為遭人盜刷　一查崩潰了

▲超夯手遊《第五人格》。（圖／業者提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市一名陳姓媽媽被10歲兒子偷刷了將近30萬的手遊虛擬幣，事後發現銀行將原本20萬的信用卡額度調高至30萬，她隨即聯繫銀行及遊戲商協調退款。對此，新北市消保官主任王治宇表示，若點數已使用將無法退款，僅能走法律途徑，但遊戲總公司大多在海外，有的在台根本無代理商，將要為了30萬跨海提告。

陳女12月在電子信箱中突然發現數十封信用卡消費紀錄，以為遭人盜刷立即申請爭議款項並停卡，事後檢查手機帳戶才發現竟是10歲兒子偷刷信用卡買手遊點數。

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男童付費對象包括，《第五人格》、《極速領域》、《全民槍戰》與《絕地求生》等遊戲，共126筆刷卡紀錄，總額高達289920元。陳女表示，信用卡公司不僅沒來電提醒，更在卡片被連刷好幾筆時，直接將信用額度從20萬元調高至30萬元，讓她又多損失10萬元。

對此，新北市消保官主任王治宇表示，遊戲平台大多都有申訴機制，但這位男童刷太多，不可能全退，且現有法規規定「行為能力人未經過法定代理人購買點數時，若法定代理人不同意時可備妥證明文件並提出申請，經業者確認後需退還消費者未使用遊戲費用」。倘若陳女要走法律途徑，到國外提告遊戲公司困難度高。

但是，王治宇表示，由於該男童已將虛擬幣全數使用或轉贈其他玩家，依現有法規是無法退款。依據過去少數判例，法官可能站在家長角度給予同情，但畢竟是少數。回到陳女案例，她目前能申訴的對象應只剩銀行，但她是將自己的手機給小孩玩，讓小孩有刷卡機會，銀行端當初無從辨識，因此提高額度不一定有過失。