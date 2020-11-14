網銀大盜交保！暴衝父：我兒每天在家啦　母喊「他什麼都沒做」

記者劉昌松／台北報導

檢調單位查獲戴姓與王姓男子，涉嫌利用釣魚簡訊，將駭客程式植入民眾手機，取得銀行帳密，藉此盜轉帳戶款項或盜刷信用卡，有14位同1家銀行的客戶受害，被偷走上百萬元，台北地檢署14日凌晨諭令2人依妨害電腦使用及詐欺罪嫌，各以10萬元、3萬元交保，王男的父親離開北檢時，暴走喊冤：「我兒子每天在家裡面啦！」

▲檢調懷疑戴姓男子利用釣魚簡訊將駭客程式植入民眾手機，竊取網銀、信用卡資料。（圖／記者游宗樺攝）

年約40歲的戴男在獲准10萬元交保後，自己拿出信用卡刷卡完成手續後，面對媒體詢問如何取得駭客程式，鎮定回答：「我沒有做」，而20多歲的王男則是由父母湊出3萬元幫忙辦保，王父離開北檢時，作勢衝撞採訪記者，怒吼：「我兒子每天在家裡面啦！」王母也說：「他什麼都沒做。」王男從頭到尾不發一語。

檢調獲報，7、8月間有多位民眾收到莫名簡訊「您在本店訂購的貨品已派發，請查收」，簡訊內還附上以「duckdns.org」結尾的網址，民眾如果好奇點擊，手機馬上被偷偷植入惡意程式「chrome.apk」，將民眾存在手機內的網路銀行帳號密碼、信用卡資訊，全部上傳到雲端。

▲王姓男子由父母代籌3萬元保釋金後離開北檢。（圖／記者劉昌松攝）

檢調單位根據網銀登入系統溯源，發現遭盜的帳號，都是從位於日本的私人虛擬網域(VPN)登入，再追查出這個VPN只是戴男使用的IP跳板，用來登入網銀，操作非約定轉帳，有14人共被轉走94萬元，其中4人的信用卡還被盜刷10多萬元，被用來購買遊戲點數，存進戴男以及王姓男子帳號中。

台北地檢署檢察官林錦鴻13日指揮調查局資安工作站、新北市調處幹員，兵分4路搜索戴男和王男處所，並以違反《刑法》妨害電腦使用及詐欺罪嫌被告身分，約談2人到案後，14日凌晨諭令戴男和王男交保候傳。

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