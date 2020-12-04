同學借手機玩「半夜偷課金5萬」　超心機手法曝！網怒：拜託提告

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男學生10月期間借同學手機，沒想到對方半夜偷課金，盜刷他5萬元，還態度惡劣不肯承認；事後，儘管苦主家人聯絡遊戲公司，卻面臨無法退款的窘境，目前他們已打算提告，而網友們看完也超怒，直呼「絕不能姑息！」

男學生姊姊在dcard提到，老弟之前借手機給同學玩遊戲，結果對方於10月28日當天，用電信代收課了5萬多塊錢，「目前已經通報學校了，由於對方之前有案底，所以教官建議直接提告。然而，對方家長沒那麼多錢，只能每個月分期付款慢慢還，我媽則害怕對方付前面幾個月就付不出來了，所以我們還是希望能夠直接退款。」

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▲對方前後盜刷了5萬多元。（圖／翻攝自dcard）

起初，原po他們聯繫電信公司，但因為只是代收，無法退款，而Google也表示是第三方無能為力；最後，他們找上遊戲公司，不過對方回應，「已經花掉了，所以沒辦法退款。」

她接著怒道，「對方態度很差，一開始還不承認是他課的，但已經跟遊戲公司調紀錄，確定是他的帳號買的，對方有夠心機，偷偷把電信公司寄的簡訊刪掉，還趁我弟睡覺的時候偷用他的手機課金，因為有兩筆紀錄的時間是半夜。」

▲經遊戲公司調閱紀錄，確定是該名同學的帳號買的。（圖／翻攝自dcard）

原po透露，「警察的態度一開始也很消極，講一堆有的沒的說服我們不要告，說什麼這樣告下去我弟也會有案底，重點是我弟是受害者，後來教官親自打電話到警局跟他們講，才讓我們備案的。」

最後，她也提到，目前已經找了很多管道，能試的方法也都試過了，最壞的打算就是5萬當作買經驗。對此，網友們紛紛回應，「都有證據了，就提告吧」、「拜託提告，不要姑息這種事，對方有這心態跟意圖真的毛骨悚然」、「告了啦！這種就要給他一個教訓」、「這人在想什麼啊？怎麼可以把花同學的錢視為理所當然啊，太扯了吧」。