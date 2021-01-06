彰化縣去年取締超速進帳8958萬　這支「桿王」3連霸

▲彰化台74線東外環的測速照相桿蟬聯3年冠軍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣去年10大固定式測速照相取締路段6日出爐，全縣總取締件數，共開出55,990件違規超速罰單，以汽車超速基本罰1600元計算，總計高達8,958萬餘元，一旦加上超速累進，款項將超過9千萬元，其中又以台74線東外環取締1萬6943件，蟬聯3連霸，榮登桿王寶座。

▲139縣道限速下修40公里。（圖／ETtoday資料照）

交通隊在縣內一般道路設有59處固定桿位置，31處裝設測速照相機器，警方依據最新的易超速肇事資料定期移動，最主要的目的就是約束駕駛人遵守通規則，彰化市東外環道2.2公里處1萬6943件、員林市員埔路與三潭巷口8116件、彰化市139線20.99公里處7874件位居超速前三名。

▲芳苑鄉芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口。（圖／記者唐詠絮翻攝）

較令人注意的是，在2018年10月間，為了防止重機競速飆車，新設立的八卦山縣道139線 20.99K處測速桿，在去年10月間從50公里降速為40公里後，取締件數已經明顯大幅降低。

而前年原列第三名的和美鎮線東路五段，則下降到6865件、其餘則是芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口5542件、社頭鄉141線6.6公里處2774件、和美鎮和港路與西興路口2558件、北斗鎮斗苑路與斗苑路2段307巷口2508件、花壇鄉台1線194.496公里處2088件、埔鹽鄉彰水路2段與中山路口722件。

警方指出，設置測速桿主是要約束駕駛人要遵守車速限制，測速取締絕對不是為了罰錢，而為了維護用路人的安全，在易肇事的路段設置測速照相桿執行取締，就是提醒用路人務必減速慢行，安全駕駛最重要。

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