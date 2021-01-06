屏東退休阿北熱淚盈眶　感謝東港警積極阻詐保住他老本

▲屏東縣東港警分局分局長林文煜特地至彰化銀行東港分行頒發感謝狀予鄭姓及蔡姓行員 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣李姓退休男子，日前遭詐騙集團利用假檢警名義騙走20萬元，詐騙集團得手後，再以「監管名下帳戶」名義，要他匯款49萬元，銀行人員發現有異，報警處理，聯手阻止他再被騙，並圈存已匯出的20萬元，順利保住他的養老金，李男對警方及行員感謝不已。

▲▼警方到彰銀東港分行感謝行員熱心阻詐成功、李男到東港警分局致謝。

該詐騙集團以偵查不公開為由，告誡70歲李姓退休男老翁不得向任何人透露「案情」否則恐有刑事責任，因此一開始警方介入時老翁不願透露匯款原因並執意繼續匯款，直至警方與受款銀行聯繫，確定也所匯款的帳戶資金有異常往來並連繫他的家人到場加入勸阻，終讓他相信遭受詐騙並供出詐騙原委。

李男保住養老金後到東港警分局感謝時，熱淚盈眶的表示「好在有警察，老本才保的住」。



東港警分局分局長林文煜特地至彰化銀行東港分行頒發感謝狀予鄭姓及蔡姓行員，深表感謝該兩名行員積極通報警方共同勸阻守護民眾財產；並再次呼籲民眾，年關將近、詐騙猖狂，如果接到不明來電，千萬要小心求證並撥打警政署165反詐騙專線或是撥打110請警方到場查證，避免受騙，另請各銀行行員如有發現民眾匯款異常，可雞婆一下關懷提問，避免民眾被騙。

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