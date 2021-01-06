屏東婦兼父職育3子女生活困頓　枋警揪友攜手送暖助度難關

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝及警員曹源將善款及生活物質致贈潘婦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉潘姓婦人，家境清寒，身兼父職獨自扶養3名子女，生活陷入困難，枋寮警分局東海派出所長藍清輝及警員曹源中獲悉，聯繫民間友人共同捐3000元及生活物質給她，幫助暫度難關。

東海派出所長藍清輝及警員曹源中獲悉潘姓婦人家境清寒，育有3子，急需善心人士幫助，隨即至她家中瞭解狀況，發現她係單親家庭，領有中低收入戶證明，獨自撫養兩男一女。

其中一子輕度身心障礙，行動不便，三女目前就讀小6，其中一子為貼補家用，分擔母親辛勞，四處打臨工賺取生活費，僅求三餐溫飽卻時常過著有一餐沒一餐的日子。

潘婦身兼父職，除工作外還需照顧三名孩子，生活更是難上加難；所長聽聞後心生憐憫，主動聯繫民間善心友人蘇新德、黃慶春，共同捐助新臺幣3000元及油、鹽、米等日常所需用品，日前捐贈給她，並協助通報社會局介入了解關懷該戶，望能改善目前的生活困境。

分局長簡彥匡肯定藍所長帶領著所內同仁發揮人民保母大愛的精神，主動關懷弱勢家庭並解決困難，結合善心人士慷慨募捐物資，為社會注入一股暖流，也凸顯警察關懷社會的用心。

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