「珠寶大亨」漏報稅欠繳罰鍰1500萬！台北分署出招讓他一次繳清

▲呂姓珠寶商漏報稅，遭台北國稅局處罰鍰1500餘萬元，去年12月已到法務部行政執行署台北分署全數繳清。（圖／翻攝google maps）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

呂姓珠寶商於99、100年度綜合所得稅結算申報時，因漏報其配偶之營利，遭台北國稅局處以1500餘萬元罰鍰，108年7月移送法務部行政執行署台北分署執行，遭查扣財產後，而同年10月間呂男先以疫情衝擊為由，辦理分期36期繳納，隨後花費不到2年時間，於去（109）年12月已全數繳清。

台北分署表示，呂男為國內頂尖珊瑚、珠珍和有機寶石的供應商，建立從養殖、研發、生產到行銷及品牌一貫的事業體，在業界獨樹一幟，堪稱珠寶大亨，但於99、100年度綜合所得稅結算申報時，漏報配偶之營利，遭台北國稅局處罰鍰1500餘萬元，而台北分署受理全案後，立即調查呂男之財產狀況，除先行執行呂男之存款及上市櫃之投資外，並著手篩選呂男名下具執行實益的不動產迅速辦理查封登記。

台北分署指出，不動產現場執行當日，僅呂男配偶在現場，執行人員除踐行張貼封條等程序外，也積極勸諭呂男配偶請呂男儘速處理欠稅，事後呂男旋於108年10月間到本分署辦妥分期繳納程序，約定分36期繳納，惟分期繳納期間，洽逢新冠肺炎疫情擴散，呂也表明因受疫情衝擊，還款困難，請求酌減分期金額，差額部分則於110年3月前補足，在徵得台北國稅局同意後，核准呂男的請求。其後，呂男亦展現出高度的清償誠意，在資金調度到位的情形下，主動表明願放棄分期繳納的期限利益，在去（109）年12月底便將賸餘的欠款約900萬元一次繳清，終使本案提前全數徵起。

對此，台北分署呼籲民眾，對於滯欠之稅費、罰鍰等公法上金錢給付義務應積極面對處理，不可置之不理。如因經濟狀況不佳而無法一次完納時，亦可向本分署申請分期繳納。本分署本於公義與關懷的施政理念，於查覈確實後，將再協請移送機關同意寬緩執行，幫助民眾在能力範圍內履行應盡的義務。