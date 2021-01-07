高通首發5G晶片S480　揭露5G入門手機必備的6個新功能

特約記者洪聖壹／綜合報導

高通公司在發表 5nm 製程的 Snapdragon 888 5G 旗艦晶片之後，最新的晶片組 Snapdragon 480 搶了 5G 頭香，成為全球首款入門級智能手機專用的 5G 晶片組，首款使用 S480 技術的智慧型手機，很快地就會跟大家見面，記者從官方資訊當中做了一下整理，讓大家了解入門級5G手機必備的六個新技能。

一、5G、Wi-Fi 6、藍牙5.1成標配

高通Snapdragon 480是Snapdragon 460的後繼產品，最大特色就是使用 X51 5G Modem-RF 系統，讓手機支持多個 5G 頻譜、模式和頻段。其中更採用高通 FastConnect 6200，讓手機可以支援 Wi-Fi 6，藍牙5.1 和高階無線音訊功能，對於入手 5G 手機的用戶來說，基本可享有高速低延遲的上網能力，以及高階無線音訊連接效能。除此之外，還有 8x8 sounding 和多用戶 MIMO，讓入門手機大幅提升連網效能。

二、8nm與AI

高通 Snapdragon 480 是該系列當中首款 8nm 製程的行動平台，遙想在 2017~2018 年，10 nm 製程手機晶片可以說是大廠擠破頭都要搶的旗艦晶片，現在 5G 入門級晶片已經用上 8nm 製程，升級版本的 Kryo 460 CPU 、Adreno 619 GPU，以及高通Hexagon 686處理器，讓整體入門手機功率比上一代提高 2 倍、AI 運算比起上一代產品最高也提升70%，對於廣義物聯網的環境來說，又向前邁進一步。

三、QC4.0 USB-C 快充

高通Snapdragon 480 首度支援 QC4.0 USB-C 快充技術，除了充電更快之外，手機電池更持久。

四、雙星定位

Snapdragon 480 支援雙頻 GPS 和 NavIC，讓手機定位更加精準，對於經常需要衛星定位的 Apps，像是叫車服務、外賣服務的用戶來說，現在入門手機就可以提供更好體驗。

五、三主鏡頭

在以往透過 AI 運算讓雙鏡頭、或者單一鏡頭就實現人像模式、高畫質錄影、HDR 等等，現在搭配高通Spectra 345 ISP，讓 4 系列首度可以支援三組ISP，讓開發商可以開發出最高 1300 萬畫素的三鏡頭入門手機，並且可以同時從三個鏡頭進行拍攝，也可分配為超廣角、廣角和望遠鏡頭三顆鏡頭單獨拍攝，或同時拍攝三組 720p 的影片。

六、120幀顯示、無損音樂傳輸

為了回應電玩族的需求，Snapdragon 480 支援每秒高達 120 幀的 FHD + 顯示技術。此外，該平台透過高通aptX 音訊技術，進而可優化各種娛樂體驗，順暢無礙地串流播放高解析內容，並縮短應用程式載入時間。

在官方聲明當中，Nokia手機授權商 HMD Global、OnePlus、OPPO、vivo 等公司相繼公開表示將推出新品，而根據高通公司的說法，採用Snapdragon 480 5G行動平台的首款商用裝置預計於2021年初上市，或許很快地大家就能用很低的預算，入手5G智能手機。

高通公司今年首發 5G 入門晶片，對於同樣積極搶進 5G 市場的聯發科將造成不小的壓力，面對即將來臨的 CES 2021，相信聯發科也不會默不吭聲，就智慧型手機消費市場而言，也無疑將是一大利多。