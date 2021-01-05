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高通推首款平民5G晶片Snapdragon 480　終端年初上市

▲▼高通擴展5G功能至搭載全新Snapdragon 480 5G行動平台。（圖／業者提供）

▲高通Snapdragon 480 5G行動平台。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

高通（Qualcomm）今（5）日宣布，推出首款商用5G行動平台Snapdragon 480，首批導入的手機有vivo、OPPO、Nokia手機授權商HMD Global、OnePlus等，Snapdragon 480 5G 行動平台的首款商用裝置預計於2021年初上市。

Snapdragon 480為Snapdragon 4系列中首款具備5G功能的行動平台，高通產品管理副總裁Kedar Kondap表示，高通不斷加速推動全球5G商業化，期望能讓5G智慧型手機更加普及，尤其在如今全球各地的人們正持續透過遠距連結保持聯繫的情況下，Snapdragon 480 5G行動平台將超越OEM廠商及消費者的期待，以「經濟實惠」的價格提供中高階功能。

Snapdragon 480搭載Snapdragon X51 5G 數據機及射頻系統，支援毫米波和6 GHz以下頻段、獨立組網（SA）和非獨立組網（NSA）模式、分時雙工（TDD）、分頻雙工（FDD）以及動態頻譜共享（DSS），實現最佳的行動效能與連網能力。

相機功能方面，4系列首度支援三組ISP，讓用戶可以拍攝精美的照片和影片。使用者還可以同時從三個鏡頭進行拍攝。三組畫素高達1300萬的照片拍攝功能可一次從超廣角、廣角和望遠鏡頭捕捉影像，或同時拍攝三組720p的影片。

Snapdragon 480採用8奈米製程的平台搭載核心時脈速度高達2.0 GHz的高通Kryo 460 CPU、高通Adreno 619 GPU和高通Hexagon 686處理器，讓CPU和GPU效能提升高達100%，AI效能比起前代產品最高也提升70%。

OPPO產品經理Brenda表示，藉由全新Snapdragon 480 5G行動平台，使5G更普及，為消費者帶來更多負擔得起的智慧型手機產品選擇。

vivo產品總監劉合良表示，很高興看到新推出的Snapdragon 480 5G行動平台，將能大規模地在智慧型手機上提供5G連網能力、低功耗效能和全新的娛樂功能。

▼高通Snapdragon 480 5G行動平台。（圖／業者提供）

▲▼高通擴展5G功能至搭載全新Snapdragon 480 5G行動平台。（圖／業者提供）

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