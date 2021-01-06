盤點被網購族血拼到入榜的10大風雲商品　高CP值小白鞋熱銷破萬雙

▲東森購物網日前公布2020年度熱銷商品。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

網購族都在血拼什麼？回顧2020年度熱銷商品，電商平台分別整理了10大銷售排行及風雲商品榜，每天必用的衛生紙依舊是常勝軍，高回購率榮登買氣王之外，主婦界口碑商品「Ariel洗衣膠囊」連2年上榜，被譽為CP值最高的MUJI小白鞋熱銷到上榜。進一步觀察可發現，這些商品展現了品牌力、潮流經典、主婦力的購買趨勢，而疫情持續蔓延，網購業者也分享防疫時尚將影響2021銷售走向。

根據東森購物公布2020年度熱銷商品，從各項排名來看，「妍美会葉黃素高純度保濕滋養升級版」以總銷金額破2億元，拿下銷售冠軍；自營商品「送愛到部落蒲公英衛生紙」榮登買氣王，總銷售件數超過170萬包，金額超過5,000萬元，是回購率最高的商品之一；挹注營收最多的商品種類，則是票券類 、 自營商品、3C與手機等3大類。

東森購物表示，受到疫情影響，消費者更重視安全與健康，銷售金額前十大排行榜，幾乎由保健品包辦，尤其以「華陀鴕鳥龜鹿精」等商品最暢銷；在銷售件數觀察方面，東森自營商品包含：衛生紙、廚房紙巾、洗髮精、洗衣精與牙膏等，都站上前十大排行榜，顯示佈局自營商品的策略奏效，消費者已穩定回購，穩定貢獻業績。

▲東森自營商品「送愛到部落蒲公英衛生紙」，回購率超高，是今年度的買氣王。（圖／東森購物提供）

momo購物網盤點了2020「十大風雲商品」，懶人洗衣幫手「Ariel洗衣膠囊」連續2年上榜，狂銷近1,270萬顆，去年爆紅榜商品「MUJI小白鞋」買氣延燒銷售破萬雙，榜上常勝軍衛生紙以「五月花」為首，熱銷達440萬包。專櫃精華液銷售年增翻倍成長，其中「蘭蔻小黑瓶」於品牌日單日狂銷2,000瓶，「雅詩蘭黛小棕瓶」在雙11檔期中銷售破萬瓶。

3C家電以一線品牌最受青睞，「airPods Pro」買氣自上市持續延燒至2020年。dyson搭載新一代數位馬達的「V11 Absolute手持無線吸塵器」，於雙11檔期熱銷約2,500台。潮流類別則有adidas Z.N.E.系列「連帽外套」展現高人氣。全民預防保健意識抬頭，帶動保健食品買氣提升，「桂格養氣人蔘滋補液禮盒」品牌日單日熱銷1,800件。「雀巢咖啡金牌微研磨咖啡」也在雙11檔期熱銷20,000袋。

▲momo「2020十大風雲商品」。（圖／momo購物網提供）

momo同步分享2021銷售趨勢預估，受到疫情牽絆，預防保健商機走向提升免疫力，具免疫健字號產品受矚目，口罩則由防護需求衍化為時尚配件。而臉部肌膚「口罩保養法」持續興盛，關注進階保養以達肌膚深層保濕、增進屏障，預期專櫃精華、乳霜等消費有望再提升。