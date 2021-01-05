線上年貨大街強品限時快閃　1元搶Samsung 55吋液晶電視、Switch

▲東森購物針對電視購物、型錄等通路購買年菜年貨，最高享20%東森幣回饋之外，還可參加「東森幣X拼手氣」小額奪寶活動。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

才剛迎來2021年，農曆春節的年貨買氣已開始升溫，線上年菜早鳥預購已火熱展開外，年貨大街也紛紛開打，由於明年春節適逢牛年，帶動「金門牛肉乾」成為熱門伴手禮，除了趁這檔採買人氣美食，網購業者在1/11當天更加碼多項強品限時快閃價，其中包括Samsung 55吋液晶電視、AirPods Pro、Switch，最低只要1元就能搶入手。

東森購物年貨大街開跑，其中首推產地直送的人氣美食「俄羅斯生凍鱈場蟹腳4L+加拿大UHP高壓生凍波士頓龍蝦」，今年市場上數量不多，東森購物年貨大街特別供應，另有「日本北海道生食級冷凍干貝」、「紐西蘭Ora King不老鮭魚」、「紐西蘭空運櫻桃2KG禮盒」、「日本青森縣陽光蜜富士（32入）原裝箱11KG」等熱門商品，自用、送禮都適合。針對電視購物、型錄等通路購買年菜年貨，最高享20%東森幣回饋之外，1月份全月只要有任1筆消費，還可參加「東森幣X拼手氣」小額奪寶活動，每注只要100枚東森幣，就有機會將 iPhone 12 Pro Max 256G帶回家，共抽出10名。

ihergo愛合購觀察發現，年貨大街自12月底開賣以來，近一週站內伴手禮的業績已成長2成，截至目前為止，熱賣前3大品類包括肉乾、蛋捲跟麻花捲，尤其牛製食品特別討喜，牛肉乾搜尋量就較去年同期成長3成6，其中「金門牛肉乾」業績更是飆漲逾7成6最驚人，像是「良金牧場高粱牛肉乾」、「金門高坑牛肉乾」都很熱賣。另外，年菜買氣也增加約3成2，顯示民眾已經開始採辦年貨。

▲蝦皮年貨節推新春豪禮限時1元入手。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物「2.2蝦拼年貨節」將於1/11起展開，至2/2止年貨節期間，主打每天祭出指定強品直降5折起、全站99元起免運、最高回饋40%、商城89折券等優惠，每天00點、12點、18點三大時段還有新春豪禮1元瘋搶活動；其中，1/11當天有特別加碼，除放送每人2張4大超商299元免運券，進站領取即可使用，10點、15點、22點也將開放1元搶新春豪禮，全日共六大時段，包含老協珍熬雞精純雞7入禮盒、Samsung 55吋液晶電視、AirPods Pro、Switch、DR.WU玻尿酸保濕精華化妝水150ML、膳魔師不鏽鋼保冷保溫瓶都只要1元就可搶入手。