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網購寄錯補償「孔雀大媽裝」！她實穿後氣炸：再花200元買垃圾

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO收到網購的商品後超傻眼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

訂網購最怕就是送錯或是東西和照片差很大！一名女網友發文直呼，「FB廣告的根本詐騙！」她日前網購大陸貨，豈料一拆開，明明買的是A，收到的卻是B；客訴以後，對方表明因原本的品項已經沒貨，所以會再補寄另一套給原PO。原PO自付200元的運費後，怎料賣家寄給她的衣服竟一看就是滯銷品，讓她超無言，「來來回回搞了3個月，然後又多花200元買垃圾。」

這名女網友在「爆怨公社」上發文表示，她日前網購了大陸製的紫色休閒服裝，但是「花錢買個衣服像買盲包裹」，最後收到的商品根本和起初訂購的完全不同，因此，她便趕緊聯絡賣家。賣家當下很有誠意的想補償原PO，表明舊款不必退還，日後將補寄一套；怎料等了一個月，賣家竟告訴原PO沒貨了、要換款，再隔一個月還是以沒貨為由推託，最終才總算敲定另一套。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO本來買的是紫色休閒服。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO表示，當時她自付200元的運費，怎料收到賣家補償的衣物後再次傻眼，「氣炸了，來來回回搞了3個月，然後又多花200買垃圾！」原PO一看藍色廣場大媽服和黑底孔雀亮片服後，質疑那些商品根本是滯銷品，「是給我過年穿上舞龍舞獅就對了？」

原PO最後也補充說道，她之所以會PO文只是希望不要有人受騙，「附上照片是給大家笑一笑衣服有多醜、很蠢！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲▼賣家為了補償，又寄了兩套衣服給原PO。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

照片曝光後，不少網友全笑翻，「版主身材不錯，那套孔雀服找個好的師傅改成緊身，將會成為廣場上最亮眼的那一個」、「真的笑到肚子痛」、「不好意思，看到孔雀我笑了」、「好醜的衣服」、「真的是如她標語耶！『只有想不到 沒有買不到』，那孔雀裝比Sit Down Please 設計的龍蝦裝還吸睛」；也有不少網友建議，「不要在臉書買東西，非常沒有保障」、「FB的東西真的不能買，拜託別再上當了」。

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