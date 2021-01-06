人民幣2021年開門紅！兩日強升804點　專家料漲勢將放緩

▲ 人民幣去年對美元大幅升值，終結2018、2019年的連續兩年貶值 。圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家外匯管理局6日公布人民幣兌美元中間價，報6.4604元，較前一交易日上調156個基點，累計兩日強升804點，另在、離岸價格也持續在新年的兩個交易日內，刷新兩年半來紀錄。專家認為，這是新年看漲情緒集中釋放的結果，後續人民幣雖仍有升值基礎，但海外產業鏈逐漸復甦、國內「供給替代」效應減弱，2021年漲勢應會較去年放緩。

新年伊始，被稱為「官方指導價」的人民幣兌美元中間價，4日微幅調貶159個基點後，5日大幅調升648個基點，報價6.4760，不只進入「6.4」時代，也創下2018年6月21日以來新高，而6日再度調升156個基點，漲幅持續。

▲雖時有零星疫情爆發，但中國大陸疫情後經濟復甦較歐美國家快速。（圖／路透社）

在此之下，5日人民幣兌美元在、離岸匯率持續走升，在岸價最高升至6.4308，離岸價更一度突破6.42關口，也持續刷新2018年6月以來新高。

值得注意的是，回顧2018年，面對中美貿易戰陰霾，人民幣匯率全年貶值5.43%，可說是相當慘澹，2020年在新冠肺炎疫情影響下，受惠中國大陸境內復甦力道優於海外，累計2020年5月28日，截至今年1月5日，人民幣漲幅達到9.34%，反彈幅度超過7000的基點，2020年全年漲幅約6.71%，也終結2018、2019年的兩連貶。

分析人民幣走勢，中國銀行研究院研究員王有鑫表示，4日六大部門印發優化跨境人民幣措施，加上近期RCEP簽署、中國經濟相較於歐美快速復甦，導致看漲情緒集中釋放。此外，還有美元指數疲軟等影響。

但展望後市，《中國證券報》引述分析人士指出，人民幣雖有升值基礎，但速度可能減緩。分析稱，2021年，隨著海外產業鏈逐漸恢復，國內「供給替代」效應減弱，加之進口額料在經濟復甦背景下增加，經常項目順差規模可能呈現收縮。

另一方面，美國聯準會在2020年採取了接近零利率的利率政策併購買巨量資產，貨幣政策寬鬆空間已經有限，美元貶值幅度應不及2020年，貨幣政策在此背景下走向正常化後，中外利差將大幅走闊的機率不高。

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