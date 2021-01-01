新婚3天自爆懷孕2月…18年來還只給丈夫吃白飯！2子出招奪她繼承權

▲女子婚後餐餐只給丈夫吃白飯，還離家出走。直到丈夫過世，2名兒子憤怒提出「確認繼承權不存在」之訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

一名黃姓女子與劉姓丈夫結婚後卻餐餐只給劉男吃白飯，還不准劉男進房睡覺，只能睡在客廳沙發，就連其受傷住院，也拒絕照顧探視，最後甚至離家出走，對家庭不聞不問。直到劉男2020年1月13日過世，2人的兒子對黃女提出「確認繼承權不存在」之訴，而新北地院審理後，認定黃女所為構成重大虐待，判決繼承權不存在。

劉男的2名兒子主張，黃女與劉男結婚18年後於2007年離家出走，拋下劉男與他們兄弟倆從此不聞不問，而劉男苦苦等候黃女歸來，卻不見其回心轉意，最後心寒於2011年間向法院訴請離婚。

劉男兒子提到，劉男在離婚的起訴狀中表明，黃女婚後僅給他吃白飯、無菜可配，還只能睡在客廳沙發，無法履行夫妻義務，且結婚三天後，黃女就坦承懷孕2個月，且不是跟劉男所有。此外，就連劉男的薪水所得、殘障津貼黃女也占為己有，每個月僅給1500元買早餐，且其受傷後，黃女更將劉男棄之不顧，還在婚後不久就告知要把房子賣掉，但因礙於打官司須要花上大筆律師費，劉男最後選擇撤回起訴。

劉男兒子表示，即便劉男撤回起訴，但起訴狀中在在表明了黃女對劉男有重大虐待或侮辱之情事，才導致劉男以起訴離婚的方式來終止婚姻關係，足以證明劉男想要剝奪黃女因配偶身分而得到的繼承權。

對此，法官在審理時，黃女並未出面，也未提出任何書狀作聲明陳述，而法官認為，黃女所為已構成重大虐待，再加上劉男生前就曾向家人表明，黃女不得繼承其遺產，最終判決黃女的繼承權不存在。

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