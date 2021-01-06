舉重金牌搬樹壓癱...狠父為錢拒手術　嬤求國賠2200萬：上訴到死

▲林高毅下半身癱瘓後，撫養他的阿嬤每天協助翻身按摩、料理生活大小事。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

家住高雄梓官區的林高毅原本是舉重隊成員，曾勇奪全國菁英盃經典健力錦標賽第一名，但4年前就讀高苑工商的他，一次颱風後回到母校梓官國中接受舉重訓練，在教練指示下和5、6位同學一起到校內搬樹，卻意外被樹幹壓傷胸椎、下半身癱瘓，這次意外讓他的人生重創！林家向梓官國中與高苑工商請求國賠2200萬，一審敗訴，上訴後校方以「高毅自願去搬樹」為由否認疏失，這讓林家完全無法接受。

▲林高毅國中開始練舉重，獲獎無數。（圖／記者黃子倩翻攝）

林高毅從出生後3天開始一直到現在20歲，都由阿嬤扶養，4年前意外發生時，林高毅必須立刻動手術，沒想到生而不養的林父到醫院後竟然一度拒簽手術同意書，阿嬤為此，最終和自己的兒子爭監護權勝訴。阿嬤接受《ETtoday新聞雲》訪問指出：「我兒子他就是聽說高毅傷得很重的話，會賠比較多！可是手術才是最重要的，原本想說孩子的父母都還健在，我要怎麼搶監護權？但是為了高毅、為了要陸續手術，我不得以一定要去搶這個監護權。」

成功爭到監護權的阿嬤回憶，國賠案出庭最讓她不能接受的就是：「好好一個孩子去讀書被叫去搬樹，搬到被壓傷，一輩子都被毀掉，但是校方卻用孩子自願搬樹當藉口，我真覺得不賠錢也沒關係，把高毅醫好還給我就好！」

▲林高毅國中開始練舉重，獲獎無數。（圖／記者黃子倩翻攝）

高毅阿嬤氣憤說「如果今天高毅是個不好的孩子，我不會那麼拼命，想要幫他爭一口氣，繼續拼上訴！」但就是高毅非常聽話懂事，國中的時候就懂得要想辦法替阿嬤維持家計，小小年紀就去幫忙搭建喜酒的棚架，工資一半一定交給阿嬤，賺200給100、賺400就給200，孩子的孝順體貼全看在她眼裡。

從小就父母離異的林高毅，讓低收入戶的阿公阿嬤撫養，祖孫三人的生活本來就過得不是很好，在高毅受傷後，生活更陷入困頓，阿嬤說最一開始高毅的醫療費一個月至少要3萬5，這個重擔實在難以承受，因此只好委託律師向高毅當時的教練以及梓官國中的總務主任提告，事後刑事部分以220萬元和解，不過阿嬤說出事4年多來，下半身癱瘓的高毅光是尿布費用就是筆不小的數目，220萬對於他的未來支出僅是一部分，遠遠不足以支應，因此才在律師的協助下，轉向高苑工商以及梓官國中提出2200萬國賠。

▲林高毅國中開始練舉重，獲獎無數。（圖／記者黃子倩攝）

面對一審敗訴，阿嬤難以接受，激動地說會繼續上訴「到她嚥下最後一口氣」，對此，梓官國中學務主任陳敬典受訪表示：「醫療照護尿布等生活用品，學校老師都有主動幫忙」，提到事發當時的經過，校方表示：「當時教練請學生幫忙，剛開始是去挖洞而不是搬樹，是因為有棵樹卡在裡面，可能剛好樹擋到挖的方位，學生才提議把樹往旁邊移，移的過程不小心發生這件遺憾。」

校方強調，沒有主動去說是過學生是自願的，當時只有向警方對事發經過陳述而已，認定是不是自願，是法院認定，至於國賠金額怎樣才合理，校方認為還是要交給二審去判斷，不願多做回應。

►我沒有遲到，是時間遲到了！