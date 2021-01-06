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內衣買小當天拒婚！　新娘曝真相「婆婆太強勢」：不想結就退

▲「內衣買小」新娘親自發文透露退婚真相。（圖／翻攝自今日頭條，下同）

▲因為內衣買太小，男方迎娶失敗。（圖／翻攝自今日頭條，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸貴州一名新郎因為「內衣買小了」，在結婚當天被拒婚，最後婚宴改成親友聯歡會，影片上傳後，網友砲轟女方貪聘禮錢。新娘被罵數日後回應，曾經向男方反應買錯尺寸，男方卻態度不佳，婆婆更說「不想结就退，收多少退多少」。

新娘羅小姐親自發文，和新郎楊先生2017年認識，2019年開始交往，2020年3月訂婚，12月領證，原本對結婚感到相當期待，沒想到在辦結婚過程中，卻感到不受尊重。

「並不像網上所說的我們為了錢，婚禮前雙方就因一些事情鬧得不愉快」。羅小姐指出，男方給了8.8萬人民幣（約39.6萬元新台幣）的聘金，和2萬人民幣（約9萬元新台幣）的衣服錢，家人一分未動，還準備了陪嫁10萬元人民幣 （約45萬元新台幣）。

▲「內衣買小」新娘親自發文透露退婚真相。（圖／翻攝自今日頭條，下同）

▲新娘親自發文透露退婚真相。（圖／翻攝自今日頭條，下同）

羅小姐表示，網友看到因為一件內衣太小退婚，但實際上是夫妻間彼此尊重的問題，而且男方在談結婚時相當強勢，當時內衣買小打電話溝通時，男方媽媽更態度很差，「不想结就退，收多少退多少」；迎親當天隊伍中更有人大喊「不嫁就退彩禮（聘金）」，對女方都很不尊重。

目前羅小姐已決定離婚，等辦理好離婚證後才退還聘金，但是對於退多少會請派出所或法院有關部門認定，根據判決退還，「也不是男方獅子大開口，說多少就退多少的」。

新娘媽媽也說，嫁女兒不是為了錢，作為母親，只希望女兒嫁過去是為了幸福，而不是為了受氣，「因為他們買的那個內衣，不是誠心給我們家買的，根本就是一個初中生穿的，我們20多歲的姑娘根本穿不了」。

▲「內衣買小」新娘親自發文透露退婚真相。（圖／翻攝自今日頭條，下同）

陽先生則表示，「我父母問過女方的尺寸，結果買了之後當天淩晨才得到新娘親屬的回覆說是買小了，因為時間太晚了，沒有地方可以買到新内衣。」他透露，與羅小姐已經沒有感情，會走法律程式辦理離婚手續。

在貴州當地習俗中，內衣買小有給新娘「穿小鞋」的意思，如果收下這件內衣，等於接受新娘未過門就開始受氣的意思。

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