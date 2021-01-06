高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推

記者陳俊宏／綜合報導

台灣最美的風景是人！高雄一名高中男學生看到校車在眼前開走，一路狂奔追車，結果遇到三名熱心人士幫忙，讓他能順利搭上校車。3萬名網友大讚，「高雄人就是熱情」、「好感動到想哭，天哪。」還有人認出男學生是學弟，「以前高中我也很常追車，學校離市區太遠，沒坐上校車真的很悲劇。」

▲▼高中生眼見校車開走立刻狂奔追車。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

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一名網友5日在「爆料公社二社」臉書社團發文表示，3日早上「拔拔上班時，巧遇一個很溫暖的橋段，正好被他的行車記錄器錄下來，我想這是台灣最美好的風景。」

根據原PO父親的行車記錄器畫面，地點位於左營的自由二路、明華一路口，只見男學生看到對面的校車開走，他著急走斑馬線過馬路追車。此時，一輛轎車停下來，駕駛想要載學生一程，但被對方揮手婉拒。

▲▼一名駕駛想要載男學生一程，但被對方揮手婉拒。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

原PO爸爸見學生繼續狂奔，想要幫忙攔下校車，結果看到校車在自由二路、裕誠路口等紅燈時，已經有一名女騎士搶先告知校車駕駛。而駕駛得知後也打開後車門，讓一路手刀衝刺約250公尺的學生上車。

此文PO出短短8小時就有超過3萬人按讚，許多網友留言，「很美的台灣人」、「人間處處有溫情」、「哇，大家都超熱心的」、「攔車的姐姐真帥。」也有不少人笑說，「我應該轉頭回家，這天氣真好睡」、「真溫暖，這孩子也很努力奔跑，換做是我，跑著跑著就跑去早餐店，好好吃早餐。」

也有人認出努力奔跑的男學生是學弟，「我的學弟ㄟ⋯以前高中我也很常追車，學校離市區太遠，沒坐上校車真的很悲劇。」

▲▼原PO爸爸想幫高中生追車，但發現一名女騎士搶先一步攔車。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）

▼高中生狂奔250公尺終於上校車。（圖／翻攝「爆料公社二社」臉書社團）