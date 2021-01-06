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渣神吸乾直播主「10名受害者」曝光　3招讓正妹淪陷主動變老婆

關琳（右）指陳昊堂（左）隨身配戴關聖帝君像（脖繫紅繩處），嘴裡唸著佛經，手裡卻算著騙來的錢。（讀者提供）

▲關琳（右）指陳昊堂（左）隨身配戴關聖帝君像（脖繫紅繩處），嘴裡唸著佛經，手裡卻算著騙來的錢。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

陳姓男子在知名直播平台「17直播」大方砸錢斗內直播主，假扮成富豪級「斗內大神」金主，取得直播主信任後，再以投資、買點數等各種手法，接連誆騙10多名直播主，詐得金額超過1千萬元，本刊循線找到多名受害直播主，發現陳男扮假大神騙財手法有3招，「大手筆斗內吸引注意」「澄清不追求只想當好友」「幫忙衝榜漲人氣」。

本名陳昊堂（後改名陳旭東）的假大神波賽頓，自稱是操盤手，以投資期貨為主，出手十分闊綽，曾經一次就砸下價值新台幣15萬元的禮物給直播主關琳。

關琳接受本刊採訪時表示，2017年間，她的直播間出現一名陌生粉絲，一出手就斗內她價值近10萬元的禮物，累計斗內她近新台幣50萬元，土豪級的大手筆，果然成功吸引她的注意，這名陌生的粉絲，正是匿名波賽頓的陳男。

陳昊堂拿80萬元的支票給安安，稱要還50萬元債務，要求安安找30萬元現金給她，結果根本只是一張芭樂票。（讀者提供）

▲陳昊堂拿80萬元的支票給安安，稱要還50萬元債務，要求安安找30萬元現金給她，結果根本只是一張芭樂票。

關琳接受本刊訪問時指出，一般來說，大神級粉絲通常都是抱著追求直播主的心態，想靠打賞拉近彼此的關係，進而見面，但陳男卻主動表明自己沒有一親芳澤的非分之想，單純地想和她當朋友，斗內只是表達支持之意，讓關琳覺得這位大神和其他粉絲很不一樣。

關琳當時對陳昊堂逐漸卸下心防，私訊聊天外也私下約見面，二人逐漸成為無話不談的好友，甚至一度進展「友達以上，戀人未滿」的關係，二人私訊時，陳男甚至以「老婆」稱呼她。

陳昊堂（左）在直播平台裝闊扮大神，騙倒包括關琳（右）在內十多位直播主共1千多萬元。（讀者提供）

陳姓男子在知名直播平台「17直播」大方砸錢斗內直播主，假扮成富豪級「斗內大神」金主，取得直播主信任後，再以投資、買點數等各種手法，接連誆騙10多名直播主，詐得金額超過1千萬元，本刊循線找到多名受害直播主，發現陳男扮演的假大神之所以能得逞，全因他抓住主播想紅的心態。

陳男自稱是操盤手，以投資期貨為主，因出手闊綽，關琳逐漸卸下心防，私訊聊天外也私下約見面，2人逐漸成為無話不談的好友，甚至一度進展「友達以上，戀人未滿」的關係，2人私訊時，陳男甚至以「老婆」稱呼她。

陳昊堂幫關琳（圖）斗內衝榜，讓關琳得到走紅毯領獎的機會，也讓她失去戒心，被越騙越多錢。（讀者提供）

關琳和陳男越走越近，和關琳熟識的主播，也因此相信陳男是個財力雄厚的大神。2018年初，陳男向關琳表示，他們這些斗內大戶，都會成立「聯盟」私下交流，因在直播平台的富豪榜上不只比排名，聯盟內的人氣直播主成績，也被當成「後宮」較勁。

陳昊堂暱稱波賽頓，時常斗內直播主，被視為大神，沒想到真實身分卻是騙子。（讀者提供）

▲陳昊堂暱稱波賽頓，時常斗內直播主，被視為大神，沒想到真實身分卻是騙子。

陳男因此提議要求聯盟中的直播主花錢買點數集中儲值他的帳號，讓他爬上平台的「富豪榜」，他就能藉此認識其他大神，再跟這些大神粉絲協商，輪流占據排行榜，避免砸入過多資源，造成聯盟間的惡性競爭。

波賽頓向直播主小雲稱可以代操盤投資期貨，還保證獲利70％。

關琳起初半信半疑，直到當年11月，她真的因為陳男的操作，得到競賽第一名，獲邀出席17直播舉辦的金羽獎，得到走紅毯的機會，在頒獎典禮當天火辣登場後，她的知名度大為增加，自此，包括她在內的多位直播主，都更加相信陳男的這套「集中買榜」手法，能夠讓她們大紅，沒想到，這卻是假大神收網的開始。

陳姓男子在知名直播平台「17直播」大方砸錢斗內直播主，假扮成富豪級「斗內大神」金主，取得直播主信任後，再以投資、買點數等各種手法，接連誆騙10多名直播主，詐得金額超過1千萬元，本刊循線找到多名受害直播主，個個身材火辣、顏值爆表，都是在平台上小有名氣的火紅直播主，沒想到卻遇到假金主而上當受騙。

直播主小雲被騙十萬多元，至今仍討不回來，只能安慰自己還算比較「幸運」。（讀者提供）

直播主安安說，她投入130幾萬請陳男代操期貨，起初陳男每週都會回報獲利狀況，也曾匯些許獲利款項給她，但後來就以各種方式拖延獲利，「他先前曾拿一張80萬元的支票給我，說要當作還我50萬元，要我再匯款30萬元現金給他，我照做了，結果那張票在2個月後跳票，他現在也不處理，最後欠我107萬元後就避不見面。」

另一名直播主小雲說，陳男一開始也是刷禮物吸引她的注意，她雖然從未和對方見面，但也在網上和他聊天2年多，期間陳男對她很好，時常幫忙衝榜，私下還曾寄火龍果給她。

直播主安安被騙1百多萬元，當中除了被騙投資，陳昊堂還曾拿票額80萬元的芭樂票，騙走她30萬元現金。（讀者提供）

小雲說，陳男取得她的信任後，開始對她洗腦，說很多直播主找他代操投資期貨，甚至亮出關琳的名號，讓她信以為真，投入10多萬元，「他都只用訊息回覆獲利狀況，從來沒給我錢，是我軟硬兼施，他才還了3萬元，還欠我10多萬元本金。」

本刊調查，這名被一堆直播主追債的假大神陳昊堂，除了騙直播主外，2015年間也曾以投資廢五金的名義，詐騙朋友近千萬元。

陳昊堂拿80萬元的支票給安安，稱要還50萬元債務，要求安安找30萬元現金給她，結果根本只是一張芭樂票。（讀者提供）

受騙的徐姓男子表示，雖然對方曾允諾分期還款，雙方甚至找來民間公證人見證立約，「但他就說沒錢還，名下也沒財產，我拿他沒辦法，只能在網路發文要大家小心此人。」

關琳無奈地說，許多粉絲和直播主都是因為她的背書，才會相信陳男是財力雄厚的粉絲，「沒想到我事後旁敲側擊調查，才發現他根本不是什麼職業操盤手，就是一個喜歡賭博的賭徒，而且前科累累，我真的是瞎了眼，還害到朋友，實在很後悔。」


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