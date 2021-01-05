熱狗堡布條掛店外！衛生局稽查「用什麼豬肉」　業者傻：我們賣素的

▲素食業者被詢問「用什麼豬肉？」。（圖／翻攝得來素蔬食連鎖餐飲）



記者邱茀濱／綜合報導

自元旦起政府開放萊豬進口，各縣市政府隨即啟動豬肉原產地標示正確性查核工作，而台中卻有素食業者被詢問「用什麼豬肉？有沒有標示？」遭外界批評作秀。不過，該業者事後也澄清說，其實店家外觀不像素食店，加上店外也掛著素熱狗堡的大布條，「所以衛生局來問算是正常的啦，這是他們的責任範圍，也很辛苦。」

「得來素蔬食連鎖餐飲」昨（4）日在臉書寫下，前幾天衛生局的人來詢問「你們用什麼豬肉？有沒有標示？」當他們回應說「我們賣素的...」後，稽查人員就默默離開了。不過，業者仍感謝衛生局辛苦為人民把關，「我們也會努力賣讓更多人吃素，這樣就沒有萊豬問題了。」

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對此，衛生局局長曾梓展表示，稽查人員為把關食安，常規會先問豬肉來源，因此沒特別注意到是純素食店，強調沒有惡意。但網友仍留言表示「今年第一則笑話」、「衛生局忙壞了，看到賣吃的就問，哈哈」、「雖然好笑，但…辛苦了」。

事後店家再次發文澄清，他們先承認店家外觀看起來不像素食店，「可能太潮了」，加上店外又掛著素熱狗堡的大布條，所以衛生局來詢問很正常，認為這是他們的責任範圍，也很辛苦。值得注意的是，業者也藉機推廣素食，笑說「大家多關注多吃素，這樣就不會吃到萊豬啦！」

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