切割鋼架引燃雜草！花蓮鐵路醫院歷史建築起火　店面燒毀未傷建築

▲現場店面濃煙密佈也不時竄出火苗。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市重慶路和自由街的交叉路口的舊鐵路醫院5日中午驚傳火警，現場濃煙密佈也不時竄出火苗，消防局獲報後，出動20車50人，前往火場拉水線灌救，火勢於12:46分控制，直到13:02完全撲滅。所幸無人傷亡。

▲花蓮消防局出動20車50人，前往火場拉水線灌救。

消防局表示，起火點是舊台鐵花蓮鐵路醫院，後來為活化使用成為石藝大街，目前正在進行歷史建築修復工程，火勢開始燃燒時，消防隊也同步通報管理單位鐵路局，啟動歷史老舊建築相關搶救程序，消防局在獲德鐵路局授權後全力滅火。

台鐵局隨後於下午表示，起火地點是舊台鐵花東醫院，由於正辦理「歷史建築花蓮舊鐵路醫院修復工程」，研判5日施工期間係切割鋼架作業時產生火星，引燃雜草後造成木造建物燃燒，目前火災調查小組已於現場調查起火原因，並依火災調查小組調查結果為主。

台鐵局同時指出，火災未波及歷史建物，已依工程契約規定已由施工廠商辦理火災保險及相關意外保險。現地無人傷亡，部分原已清空之商店街店面燒毀，財損狀況尚調查統計中，損毀建物評估應可在修復之範圍，已請設計單位著手評估修復方式，後續再依程序報准施工。

消防局第一大隊表示，現場燃燒面積約100坪，實際財產損失及起火原因尚待火災調查科現場勘查結果才能確定。

►我沒有遲到，是時間遲到了！