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85公分萊恩、桃子娃娃療癒到炸！超商最新「KAKAO FRIENDS」集點登場

▲▼全家最新「KAKAO FRIENDS」集點。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家最新「KAKAO FRIENDS」集點來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國超夯「KAKAO FRIENDS」回來了！繼10月端出Q慘的萊恩眼罩枕、面紙套後，全家再度推出最新集點加購活動，這次以冬季最溫暖陪伴為主題，推出多款毛茸茸的可愛商品，有側背包、筆袋等小物，還有超巨的萊恩、桃子娃娃，通通療癒到不行，12月30日起正式開換。

▲▼全家最新「KAKAO FRIENDS」集點。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼大型萊恩、桃子娃娃超療癒。

▲▼全家最新「KAKAO FRIENDS」集點。（圖／記者蕭筠攝）

KA粉荷包又要失血了，全家最新「KAKAO FRIENDS」集點加購登場，這次一樣以隊長萊恩和淘氣桃子為主角，推出系列暖心小物，其中，這隻有85分公分高的大型娃娃，有著超巨的萊恩、桃子臉龐，搭配短短四肢可愛到不行，讓人忍不住想一直抱緊緊，不管是放在床上還是客廳都超適合，還有3款中型娃娃，有萊恩、桃子、Muzi款，同樣也萌翻天。

▲▼全家最新「KAKAO FRIENDS」集點。（圖／記者蕭筠攝）

▲超可愛側背包有3款式。

▲▼全家最新「KAKAO FRIENDS」集點。（圖／記者蕭筠攝）

▲筆袋只有一款萊恩造型。

另外還有多款日常實用小物，通通是以短絨毛材質設計而成，有筆袋、化妝包及側背包，筆袋只有一款萊恩造型，而側背包有3款式，分別是萊恩、桃子及Muzi，而背帶還能調整實用性高，重點是背在身上簡直可愛破表，最後是4款化妝包，有萊恩、桃子、Muzi及Neo款，不僅外型療癒還能收納零錢、口紅、鏡子等隨身物品，12月30日起至2021年1月26日限時開換。

▲▼全家「KAKAO FRIENDS」集點化妝包。（圖／業者提供）

▲超可愛造型化妝包。

▲▼小7全新角落小夥伴集點。（圖／記者周姈姈攝）

▲小7近日也有全新角落小夥伴集點。（圖／記者周姈姈攝）

另，小7近日也推出全新「角落小夥伴莓好心願集點送」，有絨毛開窗提袋、多功能桌燈及雙層收納櫃，還有冬天必備連帽大毛毯等等共10款居家、辦公實用商品，所有角落小夥伴通通穿上粉嫩草莓裝，可愛到不行，同樣在12月30日起正式開跑。

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