英媒：葡萄牙醫護人員接種疫苗「48小時後身亡」

▲全球疫苗接種近千萬人，元旦過後傳出葡萄牙一名女性醫護人員在接種疫苗48小時後身亡。（圖／路透社）

文／中央社記者戴雅真倫敦4日專電

英國「每日郵報」報導，41歲的葡萄牙醫護人員阿塞維多（Sonia Acevedo）去年底接種輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗，2天後在元旦當天突身亡。

報導指出，育有2個孩子的阿塞維多在波圖（Porto ）的葡萄牙腫瘤學研究所（Portuguese Institute of Oncology）兒科工作，據稱她接種疫苗後並沒有出現副作用，卻在48小時之後身亡。

Potekiz'de Koronavirüs aşısı yaptıran 41 yaşındaki Sonia Acevedo aşılandıktan 48 saat sonra hayatını kaybetti. Aşı sonrası herhangi bir yan etkinin görülmediği kadının ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek. pic.twitter.com/q16FyEQ7BH — Abdullah Çiftçi (@abdullahciftcib) January 4, 2021

她的父親接受葡萄牙媒體訪問說：「她身體狀況很好，沒有任何疾病。她接種了疫苗，但沒有出現任何症狀。我完全不知道發生了什麼事，我只要一個答案。我想知道是什麼導致我女兒身亡。」

阿塞維多和家人同住，不過在距離車程30分鐘的伴侶家中身亡。她的父親表示，他接到電話通知女兒在元月1日上午11時左右身亡。幾小時之前，一家人才在跨年夜共進晚餐。「我女兒出門去了，但我再也沒看到她活著回來」。

阿塞維多的雇主證實她在去年12月30日接種疫苗，在接種後數小時內，並沒有出現任何「不良反應」。她工作的醫院共有538人接種疫苗。

據知阿塞維多接種疫苗後，還把臉書大頭照換成了戴著口罩的照片，並寫道：「已接種疫苗。」當局預料近期驗屍，以釐清死因。