爛醉被唸竟雙刀狂砍80歲母險死　逆子鬼扯斷片「一動作」被打臉

▲桃園市羅姓男子去年11月在家中酗酒遭年近80歲老媽碎碎念，爆怒持2把菜刀痛砍混身是血，急救後老母堅持提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子去年11月晚在家中喝悶酒，80歲老母看見後要他少喝酒，羅男竟暴怒衝進廚房拿了2把菜刀狂砍老母，造成頸部、肩膀與手指等處被砍傷滿身是血，事後自覺不對勁趕緊打119送醫，老母質疑羅是借酒裝瘋堅持提告，羅在偵訊時辯稱酒醉欠缺辨識能力，檢方偵結依傷害直系血親尊親屬罪嫌將其提起公訴。

檢警調查，55歲的羅姓男子去年11月8日晚間11時許在家中獨自飲酒，年近80歲的老媽好意勸阻少喝點酒，羅居然抱怒，還衝進廚房拿了2把菜刀朝她威脅後一陣亂砍，導致老母頸部、肩膀、四肢與手指等處撕裂傷，混身血流如注。

羅男闖禍後突然清醒，趕緊打119將老母送醫，同時也打電話報警聲稱自己闖禍，但也趁機將兇刀洗乾淨放回原位，員警趕抵現場後將羅男拘捕到案，偵訊後移送桃檢偵辦。

桃檢偵訊時，羅男坦承持刀砍傷母親，但辯稱己酒醉且吃藥，完全不記得為何拿刀砍媽媽，也否認故意傷害尊親屬罪嫌，羅還聲稱，清醒後發現媽媽受傷，立刻打電話報警、幫忙叫救護車，拿刀子去洗是因覺得髒了要洗乾淨，否認有湮滅證據嫌疑。

老母指證，兒子喝酒後說了無理取鬧的話，她要兒子別再喝了，多念了幾句，結果兒子竟然生氣拿菜刀，先往其心臟拍了2下，又朝她身上割了好幾下，導致自己全身是血，兒子後來發覺不對勁才停手，認為兒子是借酒裝瘋。

桃檢審酌，羅男行兇時還能跟媽媽對談，因挨罵導致情緒失控，後來還將凶刀洗乾淨放回廚房原位，顯然其辨識能力並未欠缺，偵結依傷害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴，為防止再犯已向地院聲押獲准。

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