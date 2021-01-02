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桃園防疫旅館因應返鄉潮將客滿　市府協調旅館業者投入防疫

▲桃園市防疫旅館因應農曆春節返鄉潮即將客滿，市府觀旅局緊急協調旅館業加入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市防疫旅館因應農曆春節返鄉潮即將客滿，市府觀旅局緊急協調旅館業加入。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對英國新冠肺炎變種病毒入侵各國，台灣也出現2例，因應下月即將到來的農曆春節返鄉潮，桃園市現有防疫旅館恐面臨滿房壓力，其中本月下旬將出現住房高峰期，市府觀旅局已緊急協調2家旅館業同入防疫旅宿，以免返鄉國人面臨無處可住窘狀。

根據中央防疫規定，本月15日起居家檢疫者需1人1戶，農曆春節返鄉潮將屆，防疫旅館需求將大增，位於國門之都的桃園市目前有11家防疫旅館，提供1437間一般型防疫旅館房，目前入住率約4成4。

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不過，桃園市居家檢疫者約7成選擇住在家裡，但因中央加嚴檢疫規範，若住處無法落實1人1戶，就得住進集中檢疫所或是防疫旅館，下月11日起就是農曆春節假期，不少旅居國外國人紛紛選擇回台，扣除14天居家檢疫期，1月下旬開始，防疫旅館住房訂單爆增，訂房率已高達9成8上下。

觀旅局長楊勝評指出，1月下旬防疫旅館入住需求量大，觀旅局礙於獨棟式防疫旅館尋覓不易，目前已協調2家旅館提供分層式空間且有獨立通道，經過衛生局檢視動線無虞，2家旅館可釋出約127間防疫房間，下週將開放，入住高峰期結束後即可退場。

觀旅局表示，根據中央疫情指揮中心規定，返台者若填具入境資料不實，最高可開罰15萬元。市府會透過民政局居家檢疫系統檢視入住地點，只要非轄內合法防疫旅館就會要求遷離，疫情初期就曾揪出過不少違規者，另外，為避免非法入租成為防疫破口，市府也掌握非法日租套房黑名單，只要居家檢疫者入住非法日租，一樣能循線揪出。

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