人夫偷吃「小寶貝老婆」：魔力太強！扯「孕妻不舒服」才找別人激戰

▲人夫偷吃小三被抓包，稱是因為妻子懷孕不舒服，才會找別人發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫趁著老婆懷二寶時偷吃，被抓包後還稱，是因為妻子懷孕無法行房，才會在外頭找小三，希望妻子能夠原諒，沒想到不久過後又故態復萌，趁著妻子坐月子再度偷吃被抓包。人夫在法院審理時否認姦情，但當場遭情愛對話打臉。法官判他應賠償妻子25萬元，可上訴。

人妻主張，丈夫2019年11月10日晚間9時許，假稱公司要緊急搶修趕著出門，留下當時腹中已懷有37週大二寶的她獨自在家哄睡2歲女兒，隔日她產檢回家，睡覺時才發現丈夫手機中的LINE紀錄，得知原來老公昨晚是去找小三，氣得質問丈夫，孰料，丈夫一度惱羞成怒，而後才道歉，稱是因為人妻孕期不舒服無法求歡，才會跟小三發生關係，希望妻子能原諒。

但2019年12月16日人夫又趁著妻子坐月子期間，謊稱公司加班，偷偷與小三外出幽會，當晚就被抓包，人妻傷心到身體免疫系統失調，需要長期就醫控制病情，決定向丈夫提起訴訟，求償150萬元。

人夫辯稱，妻子提出的對話紀錄是他故意製作出來給妻子看的，因為兩人婚後時常因為小事發生爭執，更多次提到離婚，但妻子態度反覆，令他非常困擾，想到2人婚姻應該是無法繼續了，又知道妻子會看他手機，這才故意與小三留下曖昧對話，目的就是要讓妻子死心與他離婚，強調並沒有在外偷吃。

但法院勘驗對話發現，人夫與小三間除了噓寒問暖外，還有不少露骨情愛對話，包括「妳的魔力太強了」、「我可愛的小寶貝老婆」、「我要愛你一輩子」、「等到事情結束、你要重新追求我一次」，不採信人夫的說詞，判他應賠償正宮25萬元，全案仍可上訴。