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2021年十大熱門科技職缺：量子技術、物聯網、金融技術排前三

特約記者洪聖壹／綜合報導

在2020 年最後一天，美國一家勞動力調查公司公開了一項非常有意思的調查。他們在美國境內超過 170 萬個職缺做了分析，推算出未來 10 年內，最具競爭力的技術型工作職缺，發現當今產業環境當中，最需要跟人工智慧、機器學習開發有關的人才，為了確保人才不外流，雇主們都提供非常可觀的薪資待遇。

相關調查來自 Burning Glass Technologies，短短 35 頁的報告，讓大家了解各大產業、新創公司的人力需求輪廓，相關數據來自美國境內，在過去的12個月中（2019年12月至2020年11月），各大產業提出的 1,714,483 個職位空缺，評估未來五年，每個資訊領域人才的需求情況，以及填補相關職位空缺的難度，更有趣的是，報告當中還提及未來一年當中，10 個最具指標性的 IT 產業工作類型，以及薪資成長幅度：

第一名：量子計算（Quantum computing），成長幅度 135%。

第二名：網路連接技術（Connected technologies），成長幅度 104%。

第三名：金融科技技術（Fintech），成長幅度 96%。

第四名：人工智慧與機器學習（AI and machine learning），成長幅度 71%。

第五名：IT 自動化（IT automation），成長幅度 59%。

第六名：自然語言管理（Natural language processing），成長幅度 41%。

第七名：資訊安全（Proactive security），成長幅度 39%。

第八名：軟體開發（Software development methodologies），成長幅度 35%。

第九名：雲端管理（Cloud），成長幅度 28%。

第十名：平行運算（Parallel computing），成長幅度 17%。

從報告當中可以得知，未來需求的人才，以及企業亟欲保住的人才當中，以量子計算跟連接技術相關的人為最，這也代表未來五年，科技產業當中有關量子計算與其應用、物聯網、電信基礎設施、連接工具的人才需求最高，薪資成長也最穩定，需求特性當中，最需要的是穩定性、自動自發、挑戰自我的人。

另一點值得注意的是，上述人才需求產業並不僅在科技產業當中發生，而是「分布在各行各業」，當中有超過 30% 的職缺當中，需要上述 10 個技能當中的 8 個，從另一個角度來看，也可以了解到有許多企業可能正在引進或者剛引進最前端的科技技術，像是軟體開發、雲端管理，因此在需求上，偏向綜合技能的需求。

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