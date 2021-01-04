【廣編】鼎新電腦攜手鴻海科技集團　開創設備聯網訂閱服務

▲IT+OT 融合創新賦能數位化轉型啟動儀式。

圖、文／鼎新電腦提供

日前由鼎新電腦聯合鴻海科技集團、網聯科技、臺灣機械工業同業公會等策略夥伴舉辦之「IT+OT融合創新 賦能數位化轉型」活動，除了說明鼎新與聯盟夥伴在IT、OT、5G技術服務應用現況和實證場域分享之外，亦宣布推出「設備聯網訂閱服務」，以智慧機械x智慧製造數位轉型一條龍服務，讓製造業能從硬體建置、數據採集、設備聯網、雲端應用到預測分析等OT到IT端全應用數據融通，並以最適成本、最低風險取得最好服務，從中獲取數據紅利。

鼎新電腦古豐永董事長表示：「現今企業面對轉型遭遇三大挑戰：IT與OT數據整合、企業智慧化發展路徑的思考，以及數位化能力的重新賦能。」本次活動展示生態結盟後之IT+OT融合成果─豪力輝工廠示範場域，由TSN+5G網路的創新應用場景是一大亮點，豪力輝工業總經理黃士瀅分享，當現場透過「智能調產」調校到一定可信度後，5G即時影像監控、無人搬運、現場可視化等新應用都可以與MES、APS、ERP系統連動，邁向智能化。

鼎新工業APP事業部曹永誠副總經理說明，「設備聯網訂閱服務」的新模式，隨需訂閱的方式可因應企業成長與外部變化做彈性調整，擁有低進入門檻、可持續升級、按需使用以及IT+OT服務一條龍的優勢，可一舉降低企業於機聯網與IT+OT深度融合創新應用的總體投入成本。