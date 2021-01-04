極地冷空氣外流！寒流周四到探6度凍3天　鄭明典：降雪機率高

▲今晨衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

極地冷空氣持續外流！氣象專家吳德榮表示，周四至周六寒流南下，北台灣平地最低溫約可降至6度左右，天氣極濕冷，令人不適猶勝上一波寒流。中央氣象局長鄭明典也貼出周四晚間天氣預報圖提醒，極區空氣還在持續外流，北部又出現個位數，「這一次水氣稍多，冷空氣也厚一些」，北部和東北部高山降雪機率比上一波高。

氣象局對南投縣、花蓮縣發布「低溫特報」，輻射冷卻影響，今天（4日）清晨至上午局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在南投縣中寮的9.4度。

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氣象局預報員官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣和3日類似，主要降雨區域偏向基隆北海岸、大台北山區和宜蘭，北部平地雲量增多偶飄雨。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

官欣平提醒，周二東北季風增強，周三東北季風影響，這段期間有點小降溫，台北高溫低於20度，但夜間清晨低溫差不多；周四有強烈大陸冷氣團或寒流等級的強冷空氣下來，當天越晚越冷，預估周五到周六清晨是這波冷空氣最強時，台南以北、東北部低溫8至10度，其他地區12度上下。

官欣平說，這波冷空氣和上波寒流強度有點類似，但因水氣多較多、比較濕，感受上很冷；在東北風的型態下，北部、東半部仍是主要降雨地區，而越往桃園以北和宜蘭的下雨情況越明顯，中南部則偏向雲多。

官欣平表示，這波冷空氣加上水氣配合，以周五、周六下雪機率高，北部、東北部1000到2000公尺高山有降雪機率，中南部則是3000公尺以上高山有機會。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周五8時850百帕溫度圖（左圖）顯示，最低氣溫僅比上一波乾冷的「強寒流」稍弱1、2度；模擬周五8時地面預測圖顯示，降雨範圍較上一波乾冷「強寒流」大許多。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

鄭明典在臉書貼出周四晚間的全台天氣預報圖表示，「北部又出現個位數！提醒一下，極區空氣還在持續外流，台灣還是會出現寒流！這一次水氣稍多，冷空氣也厚一些，北部和東北部高山降雪機率比上一波高。」

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周四至周六寒流南下，其最低氣溫僅比上一波乾冷的「強寒流」稍弱（高）1、2度，北台灣平地最低溫約可降至6度左右，都會區則在8、9度；再加上周四、周五天氣極濕冷，令人不適猶勝上一波，應注意保暖。

▼鄭明典貼出周四晚間的全台天氣預報圖表示，「北部又出現個位數」。（圖／翻攝鄭明典臉書）

吳德榮分析，這波寒流水氣較厚，3000公尺以上高山（合歡山⋯）降雪機率高，2000公尺（太平山⋯）亦有機率，大屯、七星山則處在降雪的臨界條件，可以期待；周六轉乾仍寒冷；周日寒流強度略減弱，但水氣增多，天氣濕冷，3000公尺以上高山又有降雪機率。



吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周一、下周二又有冷空氣南下加入、氣溫再降，延長此波寒流的影響時間；不過，此乃模式末期的模擬，不確定性較大，應持續觀察。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）