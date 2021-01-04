連5天不通勿闖！花蓮北濱外環道養護清潔　用路人請配合改道

▲▼清潔隊在北濱外環道南北兩端出入口設置改道指示牌。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所受縣府委託管養北濱外環道路，將在1月11日上午八點起至1月15日下午五點止一連五天進行年度維修與保養工作，屆時請用路人依照管制路線，改由北濱街或海濱街通行。另外，十五噸以上貨車在管制時段每天晚上八點起至隔天上午八點之前，禁止行駛於北濱街與海濱街，請大貨車駕駛注意，以免受罰。





北濱外環道路使用至今雖然有效解決砂石貨車行經北濱地區所產生的噪音、空氣汙染等問題，但掉落的砂石長期以來，淤積在北濱外環道的排水設施，而排放的廢氣更污染牆面等問題，因此市公所在農曆年前都會安排時段清洗外環道，讓用路人有個乾淨的交通環境。



清潔隊長吳慶展4日偕同隊員前往北濱外環道南北兩端出入口設置改道指示牌，市長魏嘉賢到場關切設置現況，他提醒用路人在管制時段務必要遵守現場人員交通引導，不要擅自闖入，以免造成施工人員的安危。

封路期間，將會進行北濱外環道隧道內路面清掃、排水溝清淤及牆面清洗，同時也會進行隧道內抽水機組設備，以及路面坑洞和全線標誌標線檢修等作業。

▲市長魏嘉賢到場關切，提醒用路人在管制時段遵守現場人員交通引導，不要擅自闖入，以免造成施工人員的安危。

魏嘉賢表示，除了北濱外環道之外，中山路地下道也將在1月22日晚上十點起至23日清晨六點止管制並進行清洗工程，屆時再請用路人全力配合。



北濱外環道全長1060公尺，以美崙溪南岸為起點，穿越北濱公園，經北濱海堤外側，至自由街排水口旁海濱街，再銜接193縣道。外環道上方配合周圍景觀規劃綠樹植栽、景觀照明、觀景平台、遊憩步道等，除了紓解砂石車、大貨車產生的交通問題外，也營造北濱地區更好的生活品質。

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