▲新北食安第一哨把關最前線，侯友宜視察CAS優良肉品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜4日前往生產CAS優良肉品的加工廠視察國產生鮮豬肉生產管理情形，確保民生所需的肉品來源可靠透明。嘉一香與大得利皆為在新北市深耕多年的優質廠商，以最嚴謹的態度、最高規格的管理來生產高品質的CAS豬肉，供應市民所需。

侯友宜表示，因應政府開放含萊克多巴胺豬肉進口，自2021年元旦起販售或供應含豬肉及其食品，均須依法清楚標示原產地。若消費者想避免萊豬，只要認明CAS標章，就可以確保是經過合法屠宰的高品質國產豬肉。

▲新北市長侯友宜檢視完成包裝的冷凍肉品。

農業局表示，CAS豬肉是採用合格電宰場屠宰的可追溯國產豬肉為原料，經過拍賣進入電宰場的豬隻皆有烙印刺青於屠體上的8碼溯源編號，將編號輸入國產生鮮豬肉追溯資訊網即可查詢豬隻來源牧場及拍賣、屠宰日期。除可追溯外，CAS驗證農產品由農政單位與驗證機構雙重稽核以維護品質，因此學校午餐、團膳都鼓勵使用CAS優良肉品。

新北市政府結合在地肉品加工廠，成立CAS優良豬肉銷售平台，以專線服務鼓勵餐飲業者與消費者支持新北市生產的CAS國產豬肉，只要認明CAS標章，就可以確保是經過合法屠宰的高品質國產豬肉。

▲認明CAS標章認證之產品。

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