「會買福袋嗎？」大調查！網曝這一種最優＆雷爆品…解答曝光

▲原PO想問其他人會不會買福袋。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

各廠商推出的限量新春福袋，對不少消費者來說相當有吸引力，但福袋裡還是有可能出現自己沒那麼喜歡的東西。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，好奇問其他人在跨年期間有沒有買福袋，像他就一定不會買衣服的福袋，但像是食品、茶包等消耗品就不錯，於是發起閒聊「大家是買福袋派嗎？」

「大家有在跨年期間買了什麼福袋嗎？覺得還滿意嗎？」這位網友文中表示，他自己是很龜毛的人，衣服類有點不愛他就不會想買，而且也不想付「放衣服那部分的房租」，「所以對我來說衣服福袋=垃圾袋 XD（想著買來有點不喜歡還要拆賣或整套轉賣就覺得心累）。」

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不過原PO也說，若是想食品、茶包這種消耗品的福袋就好像不錯，「反正都會消失XD」。最後也好奇發問「很想知道大家是買福袋派？還是福袋就是垃圾袋派呢～」

看到貼文後，就有不少人跟原PO一樣，「沒有試穿的不會想買派～」、「不是，怕買到雷派」、「排過一次，被解壓縮氣到後就再也不去了」、「衣服絕不買福袋，就是賣不出去才會出現在福袋中啊」、「寧可把福袋的錢拿去買一件真的喜歡的東西，也不想賭運氣買到一袋垃圾」、「不是，很容易買到垃圾= =。」

但也有網友表示，「有啊～今年訂的福袋，看日本開箱都很福」、「食物類就不會，至少可以跟別人分享」、「買了日本茶福袋，覺得很有趣買來喝喝看」、「買就個人喜好，但為了這排隊的話有點傻」、「電玩福袋每家不同，我的是遊戲片+遊戲周邊+主機的一些配件，有時候想抽看看限量的會試看看。」