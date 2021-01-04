去火鍋店「會挖冰淇淋嗎？」　釣出老饕經典吃法：先吃了啊

▲很多火鍋店都會附冰淇淋。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣一變冷，就讓人想吃火鍋這種熱呼呼的美食，而且很多火鍋店還會附冰淇淋，不少人就會在吃完鍋後，挖個兩勺當點心。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他每次去吃火鍋，都在猶豫要不要吃冰淇淋，「聽人家說吃完熱的再吃冰的會傷胃，這是真的嗎？」忍不住發起閒聊「吃火鍋還會吃冰淇淋嗎？」

「各位吃完火鍋還會吃冰淇淋嗎？」這位網友文中表示，他每次去吃火鍋的時候，都會猶豫到底要不要吃冰淇淋，因為聽說吃完熱的再吃冰的會傷胃，但看到甜點後，又很難克制自己想吃冰淇淋的衝動。看到貼文後，就有人馬上表示不吃，「一想到胃就退了三步」、「不會，因為我一起吃會馬上拉，屢試不爽」、「不會吃冰，因為會覺得身體冷。」

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不過更多網友秒喊冰淇淋才是精髓，「一間好吃的火鍋店，冰淇淋很重要」、「必須的，沒有巧克力口味會生氣」、「一定要的，最喜歡巧克力跟莓果」、「一定至少3球草莓」、「這不是標配嗎」、「會！但中間會休息一下」、「一定要，而且只吃薄荷巧克力」、「當然是每個口味挖一輪啊！」

還有人甚至分享自己的經典吃法，其中最多網友提到的就是在火鍋前先吃一輪、火鍋吃完再一輪，「是先吃冰淇淋，順便吃火鍋」、「等火鍋熱的時候我就會先吃冰淇淋惹」、「先吃冰再吃鍋，然後吃完鍋再補幾球冰」、「我都先吃冰淇淋、再吃火鍋、再吃冰淇淋，潮爽」、「先吃冰淇淋，火鍋煮滾要時間。」