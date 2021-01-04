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新冠「吹哨人」艾芬右眼術後失明　質疑眼科誤診「讓患者難維權」

▲▼新冠肺炎「吹哨人」武漢中心醫院急診科主任艾芬。（圖／翻攝微博）

▲艾芬手術後右眼失明，質疑院方誤診。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎「吹哨人」武漢中心醫院急診科主任艾芬日前於「愛爾眼科醫院」進行白內障手術，結果右眼幾乎失明，質疑院方誤診。對此，愛爾眼科4日回應，稱艾芬的右眼視網膜剝離，與手術沒有直接關聯。

愛爾眼科清晨在微博發文，表示已對事件進行核查，艾芬右眼視網膜脫離與本次白內障手術無直接關聯，且手術過程順利，術後第一天裸眼視力恢復到0.6。

但同時，愛爾眼科也承認未明確交代患者術後複查時間，並且術後其他時間的複查未掛號，也未作病歷記錄，主診醫生未按醫院規範規定及時上報不良事件。

愛爾眼科並強調，希望竭盡所能幫助艾芬解決眼部疾病問題，組織專家力量為艾芬提供最大的支持和幫助。

對於愛爾眼科的回應，艾芬顯然不領情，她在接受陸媒採訪時表示，愛爾的回應避重就輕，混淆視聽，管理混亂，推卸責任，「給我多少錢，我覺得都沒意義，我現在代表的不是我一個人。」

艾芬指出，她希望當前民營醫院的模式能有所改變，這幾天，有不少遭遇相似問題的患者在微博裡向她訴說，還有人到她工作的地方留下電話，「愛爾眼科的做法讓患者很難維權。」

艾芬強調，就診所有的資料患者幾乎都拿不到，像她手上的資料、門診病歷都是特別要求後，對方才補上的，「我手上的兩份資料是我在自己醫院做的，所以才有留存，連我維權都這麼難，老百姓根本就無從下手。」

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