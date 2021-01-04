哈爾濱動漫展激情「女上男下」　兔女郎被爆曾是「14金釵」

▲哈爾濱動漫展因coser的激情動作引起關注。（圖／翻攝微博頭號明星）

記者曾俊豪／綜合報導

哈爾濱冰雪動漫展上，一名身材火辣的女coser扮成知名動漫《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》櫻島麻衣，這名coser在現場跟男伴演出「激情體位」，引起大陸動漫圈以及輿論關注。事發之後，這名女coser也被網友爆出，曾是另一場動漫活動14名推廣大使之一，顯示在動漫圈小有名氣。

微博日前瘋傳一段「哈爾濱冰雪動漫展」影片，當中的女coser打扮成動漫人物櫻島麻衣，身穿招牌兔女郎造型服裝，但在拍照時，她卻跟打扮成男僕的搭檔做出「女上男下」、「親密相擁」、「舔鼻」等動作，現場鎂光燈則是閃個不停。

影片曝光後，不少大陸網友留言「别污染二次元文化」、「真是辱了我麻衣學姐」、「公共場合還擺出那樣的姿勢就不對」。

▲女coser曾是另一家動漫展的推廣大使 。（圖／翻攝微博ShingingHeart動漫嘉年華）

這位名叫「Venus」的女coser則發影片回應，表示自己已經跟主辦方道歉，未來一定會注意行為舉止，並強調主辦方已經接受道歉，還邀請她擔任2月活動的宣傳嘉賓。然而，主辦單位「熊爪r動漫網」隨後否認，表示雙方沒有合作關係，未來也會禁止合作。

《環球時報》報導，事後又有網友爆出女coser的「黑歷史」，原來她是「Shinging Heart動漫嘉年華」的邀請嘉賓，只是在逛展時去到了「熊爪r動漫網」的展會現場。

對此，被捲入的另一家活動主辦方深怕掃到颱風尾，緊急透過聲明指出，「當事人與該主辦方無任何實質上的關係。11月的漫展活動，當事人是被邀請擔當漫展推廣大使的14名新人之一，此後雙方便無合作。」