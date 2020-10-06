幼幼班老師摑掌！兒摸臉頰「她說不能跟媽媽講」　母震驚挖出黑歷史

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親昨日在跟2歲兒對話時，震驚得知孩子被幼幼班老師呼巴掌，聽著兒子軟聲吐露，「老師說不能跟媽媽講」，她瞬間憤怒又心疼，在進一步挖出老師的黑歷史後，她已萌生幫兒轉學的念頭，也不禁怒道「動我兒子等於動我！」

這名母親上「爆怨公社」發文提到，兒子平時好動，講不聽時她會打罵，相信老師也多少會處罰警告，所以她習慣每天詢問學校情況，昨日兒子突然反常，摸著臉頰說「打臉臉」，但當她詢問是哪位老師時，孩子又不發一語，然後手都比劃著同樣的地方。

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在她鍥而不捨地反覆詢問後，兒子才終於打破沉默，委屈道出「OO老師說不能跟媽媽講。」一席話立刻點燃她心中怒火，差點直接打電話飆罵，「小孩不乖妳打他我接受，但這種打臉我就無法接受。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原po接著說，有個朋友的女兒之前也在這間學校讀幼幼班，奇怪的是，孩子身上經常出現傷痕，問老師也都回不知道，直到某天放學後，看到她脖子上有大人的五指壓痕，她才驚覺不對勁，沒想到後來更誇張，連牙齦都出血了，「她女兒都不說是誰用的，最後只好轉學，這回聊一聊發現，我們孩子的老師是同一個。」

目前，她正考慮要幫兒子轉學，也忍不住警告「動我兒子等於動我，別小看一個母親能為孩子做到哪一個份上。」po文引起家長共鳴，大家紛紛留言表示，「小孩先別去了，找園長來談」、「打臉非常不ok」、「如果是真的...就轉學，但要讓老師得到教訓」、「打臉不能接受+1，很不尊重」。