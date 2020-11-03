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哈爾濱今年6萬人被狗咬！醫院狂犬病疫苗「不夠打」

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▲▼狗,惡犬,咬人,示意圖。（圖／視覺中國）

▲哈爾濱養狗的居民增加，但被狗咬的人數也大增。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

《黑龍江新聞網》2日報導，哈爾濱市居民養狗數量近年大幅增加，但控管出現嚴重問題，年初至今已有近7萬人注射狂犬病疫苗，主因幾乎都是被狗咬傷，目前許多醫院的疫苗已經用完，有需要的市民只能跑到周邊外縣施打。

報導提到，哈爾濱市早在1996年就曾公布《哈爾濱市限制養犬規定》，2012年《哈爾濱市養犬管理條例》也正式施行，但與狗相關的糾紛還是日漸增多，2017年，當地警方曾進行過為期一個月的清理，當年的統計數據顯示，城區半年狂犬疫苗使用量約5000人份。

報導指出，今年8月初，哈爾濱市狗患再次升級，主城區社區醫院狂犬疫苗相繼告罄，市民紛紛到周邊外縣打狂犬疫苗。

▼由於被狗咬的人太多，市區的狂犬病疫苗已不夠用。（圖／CFP）

▲▼狗籠,籠子,狗,示意圖。（圖／視覺中國）

業內人士分析，縣區養寵物狗的人少，狂犬疫苗主要消耗量在市區，隨著養狗的人增多，寵物市場、寵物醫院、寵物殯葬等從業人員的增多，被狗咬傷的人也在劇增。

根據哈爾濱市疾控中心的數據，2015年哈爾濱共有14094人進行狂犬疫苗接種，但今年截至目前，哈爾濱狂犬疫苗使用量已經超過6萬支，接近7萬支，主因是被狗咬傷。

寵物醫院的工作人員透露，很多狗主人，即便是帶愛犬來治病、打疫苗，也沒有拴繩、戴嘴罩的習慣。

當地警方表示，市民必須按規定給狗辦「身份證」，這樣才能杜絕飼養大型犬、烈性犬以及一戶飼養多犬的違法行為；此外，涉及到干擾他人正常生活、非法進入公共場所、攜乘公共汽車、違規進入公共綠地、外出不佩戴犬繩、不隨身牽引、隨意棄養等問題，可以隨時舉報；整治狗患的原則是「管狗先要管好養狗人」。

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