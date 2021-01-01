快訊／企業恐暴增460億支出　江啟臣砲轟蔡政府突襲「調漲健保」

▲國民黨元旦升旗。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨1日上午8時在中央黨部舉行元旦升旗典禮，包括黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立倫均到場，戴著國旗口罩合唱國歌。江啟臣在致詞時，砲轟蔡政府突襲調漲健保，粗估光是企業一年的法定成本支出，可能會暴增新台幣460億元，一個月入5.3萬元的4口之家，一年可能將增加健保支出高達3605元。

江啟臣表示，在相對安全的防疫環境下，蔡英文政府聲稱，台灣去年的經濟成長率達到2.54%，經濟、投資、出口都很不錯，內需有振興，股市也創下新高，台灣要「登大人」了。

江啟臣指出，政府不願意面對，沒有說的是，在股市光鮮亮麗的背後，卻是政府官員勾結股市作手，拿勞工退休基金大玩金錢遊戲與貪汙腐化，光是退佣就高達百億元；在經濟成長數字的背後，絕大多數傳產與服務業的中小企業主苦撐待變，廣大的勞工更是苦不堪言，還要擔心若疫情持續惡化，邊境持續鎖國，連工作都可能不保。

接著，江啟臣砲轟，在如此惡劣的環境底下，蔡政府用「無比堅強的意志」，執意調高勞保與健保費率，粗估，光是企業一年的法定成本支出，可能會暴增新台幣460億元，一個月入5.3萬元的4口之家，一年可能將增加健保支出高達3,605元，在大環境持續低迷與疫情延燒的情況底下，勞保、健保雙漲，更無異是落井下石。

江啟臣痛批，蔡英文說台灣經貿走向世界，但台灣人民還沒看到貿易談判的啟動與果實，卻看到台灣被美國列為「匯率操縱國觀察名單」，還要被政府強逼吃下萊豬。

此外，關於萊豬開放，江啟臣說，縣市政府為了保護民眾的食安與健康，依據地方自治精神及大法官解釋意旨制訂自治條例，是憲法保障的地方自治範疇。但民進黨政府為了護航萊豬，可以公然違憲、違法，宣布地方政府維護食安的措施無效，已經到了獨裁專制、匪夷所思的地步，國民黨絕對力挺協助縣市政府聲請大法官釋憲，捍衛人民的食安與地方自治的權利。