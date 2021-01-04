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社會 社會焦點 保障人權

遭爸1月內反覆凌虐！2歲童「頭骨凹陷」慘死　媽竟冷眼旁觀

記者白珈陽、陳羿妏／台中報導

台中市2019年11月17日爆發一起虐童案件！邱姓男子長期以衣架毆打、氣球繩綑綁手等方式，虐待2歲兒子，而其同居的王姓前妻竟未勸阻，反倒睜一隻眼閉一隻眼，最終男童因傷重送醫搶救後，宣告不治。一審台中地院依凌虐兒童致死、遺棄致死罪，分別判邱男15年、王女8年4月刑期，案經上訴，台中高分院今駁回。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲兒童喜愛的氣球成邱男凌虐工具之一。（圖／台中地檢署提供，下同）

回顧整起事發經過，邱男（25歲）與王女（42歲）婚後共生下三名孩子，兩人離婚後仍同居，但因經濟狀況不佳，2016年間將最小的兒子、2歲男童交由家防中心安置、寄養，到2019年9月20日結束安置後，再將男童接回照顧、扶養。惟男童返回原生家庭後，因不習慣環境，時常向邱男表示，想回到安置家庭，而邱男聽聞後竟惱怒，便開始一連串的凌虐行徑。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲衣架打到變形。

邱男自2019年10月起至11月17日間，以氣球繩綑綁男童雙手至少4次，時間最長達3小時，見男童欲掙脫才肯鬆綁，還會持鐵製衣架毆打男童背部、鼠蹊部，用腳踩男童背部、腹部、屁股等處，直到男童流血才肯停手。誇張的是，邱男每天當男童洗澡時，明知地板濕滑，仍持蓮蓬頭或徒手毆打男童背部、膝蓋，而男童受到此力道，往前撞洗手台，再反彈撞擊牆壁，導致男童前額、臉部、後腦勺及背部多處重傷。不料，2019年11月16日當晚，邱男又再度於浴室毆打男童，造成男童當場失去意識，待男童清醒後，隔日邱男再以相同方式凌虐，而他見男童昏倒，還持吹風機朝男童胸部、臉部吹熱風，事後男童被送醫搶救後，宣告不治。

▲▼ 。（圖／台中地檢署提供）

▲邱男見男童昏倒，還持吹風機朝男童臉部吹熱風。

整起恐怖凌虐過程，幼保系畢業的王女均在場目睹，但她明知應將受傷的男童送醫，卻為了避免遭人發現，從未帶男童就醫，放任男童傷勢持續惡化，期間甚至取消家防中心對男童的訪視行程，藉此掩蓋邱男的惡行，同時也扼殺男童活命的機會。

檢方著手偵辦後，從扣案手機中查出，頭部止血、腦震盪、休克急救之搜尋紀錄，且發現男童身上有多處新舊傷，頭顱凹陷，雙手有捆綁勒痕，臉部有疑似菸蒂燒燙傷，鮮血從鼻孔噴出，死狀相當悽慘，而檢方另勘驗監視器、家訪紀錄及測謊比對後，確認男童長期遭施虐卻未送醫救治，加上邱男、王女矢口否認犯行，2人訊後分別被依家暴凌虐致死罪及遺棄致死罪起訴。

一審台中地院依凌虐兒童致死、遺棄致死罪，分別判邱男15年、王女8年4月刑期；案經上訴，二審台中高分院認為2人犯罪手段惡劣，且否認犯行，因此今以原判無誤，駁回上訴。

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