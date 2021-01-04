賓士離職員工報復！推土機闖車廠「大開殺戒」　猛拆70輛高級車

▲賓士離職員工報復公司，開推土機闖工廠「大開殺戒」。（圖／翻攝自推特／@Mikel_Gorri）

記者趙蔡州／綜合報導

西班牙維多利亞市一名38歲離職男員工為報復公司，駕駛偷來的推土機在市區狂飆21公里，闖入曾經工作的賓士車廠「大開殺戒」，直到被趕來的警方逮捕才停止破壞。男子造成約70輛車子損毀，包含多輛V-Class及電動車款，損失估計有500萬歐元（約1.7億元新台幣）。

根據西班牙Gasteiz Berri報導，事件發生於2020年12月31日凌晨，這一名離職員工闖入一間車廠偷走推土機，接著在市區馬路上狂飆了21公里，抵達他曾經工作的賓士車廠，下一步直接用推土機撞破大門，在商品（車輛）停放區大肆破壞。

Un trabajador eventual despedido de Mercedes irrumpe en la fábrica con una excavadora y destroza 50 furgonetas. pic.twitter.com/4aNh1HEHlO — Mikel Ruiz Oar-Arteta (@MikelGorri) December 31, 2020

照片可以看見，停車場存放的賓士車被撞到東倒西歪，有的車頭車尾被砸爛、有的側門直接凹陷變形，甚至還有兩輛車子被上下堆疊，現場車殼及零件碎片散落一地。由於當時車廠只有一名保全，他眼見無法阻止男子破壞，馬上打電話報警求援，直到警方趕到才阻止這一場「拆家行動」。

男子在破壞車子後，原本想進一步破壞生產線，但被趕到的警方阻止。西班牙警方指出，嫌犯在車廠內破壞了50輛新車，停車場大門也被撞爛損毀，犯案用的推土機也是從另一間車場偷的，而且嫌犯在偷車時也破壞了該廠共20輛車，拆掉一些護欄、大門及一些電子器械，

警方調查，男子曾經在該車廠工作過，相信是為了報復公司，才會在車廠大肆破壞，男子總共破壞70輛車子，包含賓士高級車款、V-Class休旅車及電動車款，預估至少造成500萬歐元損失。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。