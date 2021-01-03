無良主人貓砂倒馬桶害神明被潑屎　疏通工程糞尿狂噴毀他全家

▲黃姓男子所居住的大樓中因住戶馬桶不通實施疏通工程，怎料期間卻發生問題，致黃男家中全充滿糞尿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園某社區大樓內4戶民宅出現馬桶不通的問題，管委會請來衛生工程公司前來查看，怎料疏通期間，衛生公司並沒有做好防範措施，管委會也沒有貼出公告要住戶配合維修，導致施作中大量的糞水及貓砂流入住戶黃姓男子家中，致他裝潢、家具全泡湯，且家中還散發出濃濃惡臭。案經黃男提告，桃園地院審結，判社區管委會及衛生公司各需賠償黃男12萬1100元。

黃男提告主張，他所居住的社區中包含他在內，有4戶住戶馬桶不通，管委會當月底即派衛生公司前來疏通阻塞，經查才知原來是樓上住戶大量傾倒貓砂所致，不過工程疏通期間，衛生公司卻未將馬桶裝回或採取防範措施，管委會也沒有公告住戶應該要配合維修，導致堵塞的大量糞水及貓沙從拆除的馬桶不斷溢出。

黃男氣憤表示，這些穢物多到整個溢出廁所，他家客廳、飯廳、臥室、牆壁、走道都遭殃，連屋內裝潢、神桌、家具、鞋櫃等物品也因沾染糞水惡臭難聞，就算清潔後也無法使用，且他觸碰到這些糞水後還因此換上皮膚炎，同居人更為此受驚嚇而去身心診所就醫。對此，他認為清潔公司及管委會應賠償他所有損失，遂提告求償50萬元。

桃園簡易庭審理時，管委會指出衛生公司為專業人員，本應盡到修繕時的注意義務，主張自己無過失，且需確定有支出才願意賠償；衛生公司則強調，一切過程並無不法行為及過失，問題的最根本是住戶大量傾倒貓砂及排水有疏失所致。

法官認為，衛生公司本於其專業能力、工作經驗及職業責任，施工時即負有保護及防範損害發生的注意義務，且可預見拆除系爭房屋馬桶後，對於糞水可能從糞管溢出，而有防止危險發生的義務；另管委會也有指示上的疏失，審結依據黃男損失，判衛生公司及管委會須賠償黃男各12萬1100元，總計24萬2200元。

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