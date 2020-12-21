淘寶買新款韓版竟收到「壽衣」　賣家逼「先給好評」才退一半錢

▲網友原先想購買的新款韓版上衣。（圖／翻攝臉書「淘寶開心share」）



圖文／香港01

新冠肺炎疫情嚴峻，香港居民減少外出下要解購物癮就唯有網購，但就容易「貨不對辦」上當！有網友早前分享上當經歷，稱購買的露膊上衣到貨時驚變「壽衣」，除了大吉利是（倒楣），最生氣的是客服要求她給予好評才會退回一半貨價，其後更沒再回覆。樓主生氣之餘亦醒目（機靈）應對，以1招KO客服，「不用1分鐘立即全數退款成功」，令網友紛紛佩服大讚。

網友Constance早前於facebook群組「淘寶開心share」發文，分享遇上超過分的貨不對辦經歷。她指從淘寶網店購入聲稱是「2020新款韓版設計」、價值29.98元人民幣的黑色露膊上衣，沒料收貨時一打開，驚見1件黑色暗花、花紋猶如「壽衣」的寬鬆上衣，令她直言「大吉利是過佢」（倒楣到不行）。

▼收到的衣服與當初訂購的完全不同，有如壽衣。（圖／翻攝臉書「淘寶開心share」）



Constance質疑，店方看中港澳地區的買家退貨時會遇上較多麻煩，特意「將賣不出的亂出貨」，賭買家「硬食」（吞下）。

她於是聯絡店方客服要求退款，但對方反指示她要先退貨才會退款，同時不會承擔運費，或要她先給予「5星好評」，才會退回相等於貨價一半的「紅包」，以用作下次購物。她未有答應客服，同時要求淘寶網介入不果，一怒之下想到醒目1招。

由於網店客服沒再回覆Constance，她直接進入店舖開設的官方聊天群組，向其他買家講述事件，同時指出店方的處理手法有問題，「不到1分鐘立即全數退款成功」。

事後她續指，該網店擁有693萬粉絲，「他不一個差評，堅持不做退款，怎樣都不處理」，本抱著無奈中伏的心態分享經歷，沒想到竟然可行，「證明不發生的話，是沒人理你的」。

網友看過Constance的經歷紛紛表示「上了一課」，又指其遭遇絕不罕見，認為部分店舖存心欺騙，稱要記下其方法以便不時之需，「分明看你港澳人士，賭你怕麻煩不退貨，亂寄倉底貨給你」、「現在封關，就多了這些奸商」、「我也試過收到件不能接受的衣服，貨不對辦，但後來是我寄回去，又要運費又要收關稅，好貴，以後都怕了」。