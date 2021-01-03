21歲駕駛左轉去新莊IKEA　小情侶剎不及撞上…後座女友彈飛重創亡

記者陳以昇／新北報導

台北市一名男子元旦騎著黃牌重機載女友要回家，行經新莊區中正路IKEA前時，一部小客車綠燈左轉要進入賣場，卻未禮讓直行車，男子剎車不及，撞上小客車右後方，後座女友當場摔飛，經緊急送醫，男子右手骨折，女友則頭部重創傷重不治，詳細肇責及原因待警方調查。

▲小客車未禮讓直行車，造成情侶撞車（紅圈），女友送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，1月1日元旦下午1時許，21歲劉姓男子駕駛小客車行駛在新莊區中正路，經化成路左轉進入IKEA賣場時，27歲黎姓男子騎乘黃牌重機車載著29歲蕭姓女友，從新莊往三重方向，疑剎車不及撞上劉男小客車的右後方，後座的蕭女騰空飛起重摔在地，黎男也跟著摔落，2人倒地不起。

▼小客車右後方被撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警消獲報到場，將受傷的2人緊急送往亞東醫院急救，黎男右手骨折經救治沒有生命危險，蕭姓女友則因腦部、背部摔落重創，經搶救無效，當天晚間7時30分宣告不治。

警方表示，當天派遣5名警力到場，除了協助傷者送醫外，並協助疏導指揮交通，經酒測雙方均無酒駕，警方也在場調查、勘查、採證、照相、測繪紀錄處理，初步研判肇事原因為自小客左轉未禮讓直行車，詳細肇責待調查釐清。

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▲▼事故發生後女友送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）