嫩妹「染愛滋」卻隱瞞！傻男以為真愛閃婚娶了她…2個月後成病友

▲因為妻子隱瞞，陸男小新慘染愛滋病。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

如果有人在毫不知情的情況下，感染了愛滋病毒，對於那個人來說，無異於晴天霹靂！江蘇男子小新就遭遇了這樣的事，前段時間因為身體不舒服到醫院檢查，結果檢查報告顯示感染了愛滋病。沒想到，這一切的元兇，竟是自己的枕邊人。

綜合陸媒報導，去年三月，小新和女朋友小葉正在籌備婚禮，兩人在登記結婚之前，前往當地醫院進行婚檢。1個月後，小葉突然接到疾控中心打來的電話，稱她已經確診為HIV陽性，而且丈夫很可能也感染了……。

沒想到，妻子知道後卻選擇了隱瞞，直到2個月後丈夫發病。不久之後，憤憤不平的小新把婚檢的醫院告上法庭。他崩潰表示，「我感覺天都塌下來了，我還這麼年輕，我可怎麼辦啊。」

當地醫院對此回應，其實小葉在很久以前就已經感染了愛滋病毒，並且有備案。醫院表示，當時，醫院就查出了女方染病，但是需要保護病人隱私，只把檢查結果告知了妻子本人。

網友看後氣炸表示，「唉，多慘啊！明知自己有還去傳染他人，這種人太歹毒了」、「愛就一個滋」、「不能因為一人的隱私權去傷害另外一個人的生命健康權吧」。

律師表示，如果小葉早就知道自己感染愛滋病病毒的話，應該及時告知丈夫；至於醫療和疾控部門，按照法律規定，應該對患者的信息進行保密，但是保密的範圍不應包括與患者一起生活、極易被感染的人群，特別是患者的合法配偶。

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