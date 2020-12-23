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太寵老婆丟命！尪「沒買到雞腿」遭左胸放血慘死　狠妻判囚13年

▲▼丈夫忘買雞腿被妻殺害。（圖／翻攝自微博）

▲丈夫沒買到雞腿被妻殺害。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽廬江縣2019年4月發生了一起血腥命案，因為妻子想吃雞腿，丈夫疑因沒買到，遭來妻子刀捅致死。死者母親曾在案發後表示，「當時家中除了我還有兩個孩子，我那時在洗澡，孩子聽到父母因雞腿爭吵起來，之後我兒子就下樓去買雞腿。」她回憶當時的情形，只知道兒子和媳婦先後下樓，沒想到接下來會發生命案。

綜合陸媒報導，據死者家人透露，死者對妻子很是順從，就算被妻子扇耳光，他也不敢動。在親友看來，正是這份嬌慣，才導致妻子的脾氣變得越來越差，「他太寵老婆了。」

不過，2020年12月22日庭審時，妻子當庭否認是因「雞腿引發了血案」，自稱拿匕首是為了壯膽，並不是一開始就想捅刺丈夫。合肥市中院一審公開判決被告人羅姓女子犯故意殺人罪，判處入獄13年。

經審理查明，被告人羅女與被害人吳男是夫妻關係，自2018年起，二人因相互猜疑對方有出軌行為，造成夫妻關係緊張， 經常發生爭吵。

▲▼丈夫忘買雞腿被妻殺害。（圖／翻攝自微博）

▲妻子否認因雞腿殺夫。（圖／翻攝自微博）

2019年4月13日21時左右，吳男在外吃完飯回到家中，二人因家庭瑣事發生爭吵。之後，羅女離家準備開車外出。丈夫跟隨至社區停車場，二人繼續爭吵且相互毆打。

當晚22時許，羅女回家取了匕首別在腰間並用外套遮住，下樓至樓梯口處，正好遇見返回的丈夫。她認為會遭丈夫毆打，便用匕首捅刺對方左側胸部，致丈夫當場死亡。

案發後，羅女在家中被逮捕。經鑑定，被害人吳男是被單刃刀具刺破胸主動脈大出血死亡。

合肥市中院認為，羅女故意非法剝奪他人生命，致1人死亡，行為構成故意殺人罪，但歸案後如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰，同時已經取得被害人母親和女兒諒解，可酌情從輕處理。

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