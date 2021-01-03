女老師補習爬上老公床！　原配忍5年搜集「百段親密影片」爆出

▲女老師和家長外遇，原配蒐集證據告發。（圖／翻攝自搜狐新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

近日有網友爆料，吉林長春一名女老師，從2016年開始幫學生補課，沒想到卻趁機勾搭上家長，成為小三，還拍下了百段親密影片，兩人在賓館被抓姦在床。長春教育局接獲舉報，也對涉事老師進行懲處。

綜合陸網報導，知情人士透露，原配有一名19歲的女兒，長春市29中王姓女老師2016年開始幫忙她補課，期間卻不斷撩撥家長，女兒之後告訴媽媽，老師和爸爸關係有些曖昧。

經過調查後，原配發現老公確實出軌，多次帶女老師去賓館開房，女兒也堅持換老師。老公和小三卻持續藕斷絲連，2019年還正式展開同居，2020年2人在酒店開房時被員警捉姦在床，並被帶回派出所做筆錄。

原配實在忍不下這口氣，2020年5月向長春市教育局投訴，女老師當小三長達5年，還與家長同居，三觀不正不適合任教，並向教育局遞交了書面、光碟等資料，當中包含2人同居親密影片近百段，兩人擁抱、親吻等行為；2人通話錄音近50條，包含日常生活、購物、買房子、買車、生孩子等事宜。

長春教育局11月30日下發處罰文件，向各縣（市）區、開發區教育局（文教局），各中、省、市直學校，普通民辦學歷學校通知，經研究，對教師王某某違反職業道德行為記過處分，並且不得聘用到高於現聘崗位等級的崗位，年度考核確定為不合格。