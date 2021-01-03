兔女郎動漫展「激情騎」影片流出　嗆網友：沒必要道歉！主辦打臉

▲哈爾濱動漫展，一位女coser跟男伴上演激情體位引發爭議。（圖／翻攝微博，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日前舉辦的大陸哈爾濱冰雪動漫展，一位身材火辣的女coser扮成知名動漫《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》櫻島麻衣，不過在現場卻跟男伴上演各種激情體位，讓大陸動漫圈都相當火大。對此女coser認為不需要對任何網友道歉，主辦單位「熊爪r動漫網」也緊急發表聲明，表示該女未跟他們有任何合作。

▲女coser的激情動作讓現場鎂光燈閃不停。

微博瘋傳一段「哈爾濱冰雪動漫展」影片，可以看到影片中女coser打扮動漫人物櫻島麻衣，她穿著招牌兔女郎造型，但在拍照時卻跟打扮成男僕的搭檔擺出各種大尺度姿勢，動作相當火辣。影片中的女子不僅有女上男下騎乘式，甚至還親密相擁、舔鼻，現場鎂光燈閃不停。

▲女coser認為她沒必要跟任何一位網友道歉。



影片流出後引來許多罵名「别污染二次元文化」、「真是辱了我麻衣學姐」、「公共場合還擺出那樣的姿勢就不對」。對此名叫「Venus」的女coser也發影片回應，表示當天許多民眾圍觀起鬨，並無人制止她的行為，沒人告訴她的行為不妥，認為不需跟任何網友道歉。

▲主辦方發表聲明表示未來禁止跟該女合作。

不過「Venus」也強調，她已經跟主辦方道歉，未來一定會注意行為舉止，Venus還透露主辦方已經接受道歉，並邀請擔任2月活動宣傳來賓。但主辦單位「熊爪r動漫網」卻緊急發表聲明，表示該女未跟他們有任何合作，未來也會禁止跟當事人以任何方式合作。