大型重機殺彎聖地自摔成火球　全車焦黑只剩骨架…駕駛幸運逃死

記者翁伊森／義報導

嘉義縣台三線中埔鄉澐水段2日發生大型重型機車火燒車意外，消防人員到場時，整台機車已燒成火球，火勢隨即被撲滅，重型機車騎士僅有擦挫傷，詳細起火原因有待警消調查。

消防局2日中午12時接許接獲民眾報案，台三線沄水段有一大型重型機車起火燃燒，警消到達現場時發現火勢強烈，隨即拉出水柱滅火，但整台車已燒毀只剩骨架，所幸駕駛僅擦傷未送醫，意外發生原因由警方調查。

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▲▼嘉義縣台三線中埔鄉澐水段2日發生大型重型機車火燒車意外。（圖／記者翁伊森翻攝）