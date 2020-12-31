女業務約男客到家說保單　同居前夫被醋翻…高舉菜刀一路狂追



▲阮姓男子情緒激動的舉著中式剁刀從屋內衝出追砍被害男，員警手持透明圓盾、長警棍及噴辣椒水不斷大聲喝令「趴下」，阮男最後也被警方成功制伏逮捕。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女性保險業務員約了男客戶到家中瞭解保單內容，卻被阮姓同居前夫誤認為她另結新歡，打翻醋桶，拿著中式剁刀追砍對方，場面緊張，警方到場後迅速制伏逮捕阮男，全案依妨害自由罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

新竹縣警方29日上午10點許接獲報案，湖口鄉一處民宅發生持刀衝突。警方到場時，見到30歲的阮姓男子，情緒激動的舉著中式剁刀從屋內衝出追砍被害男，員警手持透明圓盾、長警棍及噴辣椒水不斷大聲喝令「趴下」，阮男最後也被警方成功制伏逮捕。

原來，阮男與妻子離婚後仍同居，案發當早，前妻帶著男客戶回家說明保單內容，卻引起阮男打翻醋醰，懷疑前妻另結新歡，氣得從廚房拿出菜刀質問，雖男客戶解釋是誤會，但阮男仍非常激動，高舉菜刀要追砍男客戶。

▲▼阮男與妻子離婚後仍同居，看見前妻帶著男客戶回家說明保單內容，打翻醋醰，氣得從廚房拿出菜刀質問。







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