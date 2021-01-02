餓等1小時想取消「熊貓客服嗆shit」　對話曝光！人夫傻：我欠罵嗎

▲原PO的餐點延遲，還被客服罵髒話！（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人元旦連假懶在家，卻遇到外送延遲的狀況！一名人夫傻眼直呼，早上心血來潮訂外送，但下單1小時，系統一直沒顯示出餐，於是原PO詢問客服取消訂單一事。一開始，客服回應都非常禮貌，怎料原PO要求「麻煩快一點」後，客服竟回覆「shit」，讓原PO難以接受。

一名男網友在臉書《花蓮爆料王》抱怨，日前早上訂餐，無奈足足等了1小時，外送員遲遲沒出發，於是原PO透過聊天室向客服詢問，對方回應禮貌店家正在準備餐點，假如要取消訂單，就怕往後無法使用貨到付款功能。

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原PO隨即回應，「不用（取消），那可以麻煩快一點嗎？」1分鐘後，客服表示，已反饋至店家與相關部門，怎料下秒送上一句英文粗話，「shit」，但下秒又急回「非常抱歉造成困擾，對不起」，氣得原PO截圖公審。

▲客服罵完髒話，又趕緊致歉！（圖／翻攝花蓮爆料王）



對此，原PO氣憤表示，「因為等餐等了快一個小時，問問看客服能不能取消，直接被罵髒字，有人遇過嗎？還是有可能我真的欠罵？」

文章曝光後，部分網友卻不以為然，「等一個小時算什麼啊，31號我晚上7點叫單，7點25店家取單，送到的時候已經9點25了」、「你玻璃心？人家都秒道歉了，我被外送員尻過頭我都沒爆料了」、「也許本來是要打smile」、「我等了一小時然後他說還要再一小時，等於我的餐點要兩小時，我乾脆自己去買」。

▲網友論戰！（圖／翻攝花蓮爆料王）

不過也有網友替原PO抱不平，「不小心打了一個shit？要怎麼這麼不小心，不小心按到中英文切換，然後再繼續打shit？你要不要乾脆幫他解釋他是用語音輸入，這樣還比較合理一點，不管怎麼樣，這種都是客服人員不應該犯的錯誤」。